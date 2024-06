Ce vidéoprojecteur laser 4K bénéficie d’une réduction incontournable en ce moment

Réputé pour sa précision et son large panel d’options, le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) profite d’une remise de rêve en ce moment.

Les vidéoprojecteurs laser 4K de qualité à prix abordable ne courent pas les rues, et il faut être prêt à bondir sur les bonnes affaires lorsqu’elles se présentent. C’est justement le cas du Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2), un modèle qui brille par ses innombrables qualités, mais aussi et surtout son rapport qualité-prix presque imbattable. Et cela tombe à pic, car il bénéficie d’une très belle remise allant du 14 au 30 juin 2024.

Le futur des vidéoprojecteurs, c’est maintenant. © Dangbei

Pourquoi c’est un bon plan ?

Initialement lancé au prix de 1 899 €, Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2), ce projecteur 4K laser sous Google TV, profite d’une très belle offre à l’occasion de l’Euro de football et des Jeux Olympiques. Une belle saison de sport dont les clients pourront profiter à « seulement » 1 549 €, grâce à une réduction de 300 € et une belle remise bonus de 50 € avec le code promo « Marspro2 » sur Amazon. À noter : cette promotion expire le 30 juin prochain.

Quels sont les plus grands atouts du vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) ?

La concurrence est rude sur le marché des vidéoprojecteurs, mais le Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) a de solides arguments pour se démarquer de ses rivaux. À commencer par son gabarit compact (seulement 4 kg), mais qui renferme un véritable monstre de puissance.

En effet, ce projecteur est doté de la technologie laser ALPD, permettant d’afficher une image très lumineuse jusqu’à 2450 lumens ISO et sans speckle ni frange de couleur. Il est capable de projeter des images en 4K UHD sur une surface allant jusqu’à 200 pouces (508 cm de diagonale). De plus, il dispose d’un ajustement de la luminosité par IA, s’adaptant ainsi parfaitement à l’éclairage ambiant pour que les conditions de visionnage soient optimales.

Par ailleurs, le Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) est compatible avec le décodage HDR10+, HDR10 et HLG. La cerise sur le gâteau pour les amateurs de belles images.

Les férus de sport et de jeux vidéo ne seront pas en reste non plus, car ils pourront profiter de la technologie MEMC qui améliore la fluidité des scènes rapides pour limiter l’effet de flou. Sans oublier son « mode jeu » pour réduire fortement la latence et assurer une réactivité maximale dans un game, sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz en 1080p, son filtre de protection oculaire et sa compatibilité avec les contenus 3D.

Même plus besoin de se rendre dans les gradins. © Dangbei

Mais les novices ne seront pas perdus pour autant, car le réglage automatique de la mise au point, de la distorsion trapézoïdale et la correction du trapèze en temps réel va grandement leur simplifier la tâche. Tout comme son option d’évitement des obstacles, toujours bien pratique une fois que le projecteur est installé.

Au-delà de l’aspect technique de ce laser qui est un véritable bijou de technologie, le Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) a bien d’autres atouts pour séduire les clients. Cela passe notamment par ses deux haut-parleurs de 12 watts, compatibles avec le Dolby Atmos et DTS:X, qui offrent un rendu sonore spectaculaire. Surtout compte tenu de leur petit format.

Et pour terminer, il faut savoir que ce vidéoprojecteur est le tout premier à disposer d’un OS Google TV avec licence officielle de Netflix, mais qui permet aussi d’accéder à « plus de 700 000 films et émissions TV » via les différentes plateformes de streaming (Prime Video, YouTube, MyCanal, M6+…). Et notamment aux matchs de l’Euro de football 2024, qui vont tenir les supporters en haleine au cours des prochaines semaines.

Quelques biscuits, un bon plaid, et c’est parti pour une belle après-midi cinéma depuis chez soi. © Dangbei

Vous l’aurez donc compris, ce projecteur Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) sera parfait pour les utilisateurs à la recherche d’un modèle discret pour remplacer leur TV, mais qui offre tout de même une excellente qualité d’image ainsi qu’une ribambelle de fonctionnalités pour le divertissement. Il faut aussi saluer l’intégration d’une application Netflix officielle, contrairement aux vidéoprojecteurs concurrents qui doivent passer par d’autres alternatives, ainsi que le système sonore de très bonne facture. Et tout cela, pour à peine 1 549 € après réduction.

Points forts du vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) :

La qualité générale de l’image (fluidité, colorimétrie, netteté, luminosité)

La prise en main facile

Le design sobre et minimaliste

L’OS Google et la licence Netflix officielle

La restitution sonore

Points faibles :

Le contraste de base est perfectible

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie d’affichage : DLP

Luminosité (Lumens ISO) : 2450

Source de lumière : Laser

Résolution : 4K UHD (3840 x 2160)

Formats pris en charge : HDR10+, HDR10, HLG

Taux de rafraîchissement : 1080p jusqu’à 240 Hz, 4K jusqu’à 60 Hz

Projection

Rapport de projection : 1,27:1

Taille de l’image : 60″~200″ (Recommandation : 60″~150″ ; distance recommandée : 1.67 m – 4.2 m)

Mise au point automatique : Oui

Correction automatique du trapèze : Oui

Adaptation intelligente de l’écran : Oui

Évitement intelligent des obstacles : Oui

Zoom : 100% – 50%

Audio

Haut-parleurs : 2 x 12 W

Dolby Digital : Oui

Dolby Digital Plus : Oui

DTS-X : Oui

Connectivité