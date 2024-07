L’excellente barre de son Sony Bravia Arc Theatre voit son prix chuter pour les soldes d’été

Positivement saluée par la critique, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 profite d’une belle remise qui fait chuter son prix de 990 € à 790 €.

Pour pouvoir profiter pleinement des films et séries, mais aussi des Jeux Olympiques qui rythment une partie de l’été, il est toujours bon d’investir dans une barre de son de qualité. Et pour cause : elle offre une immersion plus qu’appréciable aux spectateurs, en leur donnant l’impression d’être au cœur du programme qu’ils regardent.

Mais l’achat d’une telle enceinte n’est pas forcément à la portée de toutes les bourses et il est généralement préférable d’attendre les périodes de soldes avant de faire un choix. Cela tombe bien, car la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 bénéficie en ce moment même d’une belle promotion (-20%) chez Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendue à 990 €, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 voit son prix chuter de 20% pour descendre sous les 800 € chez Son-Video.com. Une promotion très intéressante et un rapport qualité-prix qui en font l’un des modèles les plus en vue du moment.

Par ailleurs, il faut noter que cette barre de son a reçu une excellente moyenne de 4,6/5 (parmi 72 avis sur le Web) et les éloges de nombreux experts en la matière. Ce qui donne une certaine garantie avant l’achat.

Quelles sont les qualités de la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 ?

Pour pouvoir se démarquer parmi les barres de son haut de gamme, ce sont généralement les petits détails qui font toute la différence. Et Sony n’a visiblement rien laissé au hasard avec sa Bravia Theatre Bar 8 qui excelle sur (presque) tous les plans.

Tout d’abord, il faut mettre en avant ses 11 haut-parleurs (5.0.2 canaux, compatibles Dolby Atmos et DTS:X) qui offrent un rendu sonore à couper le souffle grâce à une reproduction spectaculaire des différentes fréquences, parfaite pour bien entendre les dialogues parfois inaudibles. Même si les basses restent un peu légères (malgré les 4 woofers inclus), et qu’il faudra sans doute l’associer avec un caisson de graves pour satisfaire les plus exigeants.

Grâce à son calibrage acoustique, cette barre de son est également capable d’ajuster la restitution du son selon les caractéristiques de la pièce dans laquelle elle se trouve. Ce qui lui permet de délivrer un rendu impeccable en toutes circonstances.

En termes de connectique, la Sony Bravia Theatre Bar 8 se connectera très facilement à une TV via son entrée HDMI eARC. Sans oublier sa prise en charge de nombreux formats audio tels que DTS, Dolby Digital et Dolby Atmos, indispensables pour la lecture de tous types de programmes, ainsi que sa fonction Acoustic Center Sync pour la coupler avec les haut-parleurs d’une TV Sony compatible.

Et pour terminer, il est tout à fait possible de l’utiliser comme une véritable enceinte connectée grâce à ses fonctionnalités comme AirPlay 2, Spotify Connect ou encore Chromecast. Une polyvalence qui en fait l’un des modèles les plus convoités sur le marché et un compagnon de choix pour les mélomanes, gamers et cinéphiles.

En résumé, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 est un modèle parfait pour amener l’expérience audiovisuelle de salon dans une autre dimension. Mais en plus de proposer un son spatial qui ravira les amateurs de sensations fortes, cette enceinte sait aussi répondre à une ribambelle d’usages différents pour faire plaisir à toute la famille, et ce, que ce soit pour écouter des podcasts dans le salon, profiter de compétitions sportives comme à l’intérieur d’un stade ou regarder une série Netflix pendant des heures.

Points forts de la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 :

La qualité du son spatial, compatible avec Dolby Atmos et DTS:X

Les nombreuses fonctionnalités d’enceinte connectée

Le design sobre et discret

Le rapport qualité-prix

Points faibles :

Un léger manque de basses à combler avec un subwoofer

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !