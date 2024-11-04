But casse le prix de cette excellente barre de son Harman Kardon pour le Black November

Reconnue pour sa puissance et son design élégant, la barre de son Harman Kardon Citation MB700 profite d’une jolie remise temporaire chez But.

Il n’y a sans doute rien de tel que d’investir dans des enceintes de home-cinéma pour pouvoir améliorer nettement l’immersion des films et séries. Même s’il n’est pas toujours évident de mettre la main sur des modèles abordables.

Heureusement, il y a de nombreuses promotions qui émergent à l’occasion du Black November pour gâter les clients. C’est notamment le cas chez But, qui applique une superbe réduction de 40% sur la barre de son Harman Kardon Citation MB700 jusqu’au 11 novembre prochain. Coup d’œil sur cette enceinte qui ne manque pas d’arguments pour séduire la clientèle.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendue à 469,99 €, la barre de son Harman Kardon Citation MB700 voit son prix chuter à 282,19 € chez But. Une remise qu’il ne faudra pas tarder à saisir, puisqu’elle expire le 11 novembre 2024.

Bon plan Profitez de l’offre sur la Harman Kardon Citation MB700

De plus, cette enceinte a été saluée par de nombreux avis élogieux puisqu’elle a une belle moyenne de 4,3/5 sur le site de But, dont une majorité de notes maximales. Voilà qui donne une certaine garantie avant l’achat.

Quelles sont les plus grandes qualités de la barre de son Harman Kardon Citation MB700 ?

Les offres de barres de son sont tellement nombreuses à l’heure actuelle qu’il vaut mieux faire preuve d’inventivité pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et c’est ce que Harman Kardon a réussi à merveille avec sa Citation MB700, un modèle qui brille sous de nombreux aspects malgré son tarif relativement abordable.

Dans un premier temps, il faut savoir que cette enceinte possède deux tweeters pour offrir un son spatialisé qui donne presque l’impression d’être au cœur de la scène. Un effet bluffant dès la première utilisation, d’autant plus avec le système MultiBeam qui vient pallier l’absence de décodage Dolby ou DTS.

Vous aurez presque l’impression que les voitures traversent votre salon

Par ailleurs, elle délivre une belle puissance de 210 Watts RMS malgré son petit format (65 mm de hauteur pour 79 cm de largeur). Ce qui sera parfait pour les petits intérieurs, et pour éviter de trop déranger le voisinage…

Il faut aussi noter que la barre de son Harman Kardon Citation MB700 embarque 5 haut-parleurs qui font office de subwoofers pour accentuer les basses. Même si les plus exigeants ressentiront probablement le besoin de l’associer avec un véritable caisson de graves.

Bon plan Profitez de l’offre sur la Harman Kardon Citation MB700

Pour faciliter son utilisation, elle possède aussi un petit écran qui permet notamment de la configurer, mais aussi d’activer l’assistant Google pour pouvoir la commander vocalement. Pratique, même si cela fait un peu tâche sur le plan esthétique.

Et en termes de connectique, cette barre de son embarque notamment le HDMI ARC mais également le Bluetooth et le Wi-Fi. Sans oublier AirPlay 2 et le Chromecast intégré, parfaits pour diffuser facilement de la musique sans-fil via Spotify par exemple.

Même quand la TV est éteinte, cette barre de son Harman Kardon peut toujours se rendre utile

En définitive, cette barre de son Harman Kardon Citation MB700 sera idéale pour les amateurs de films, séries et jeux vidéo à la recherche d’un modèle plutôt élégant et capable de délivrer un son puissant et clair pour un tarif raisonnable. Il faudra toutefois faire quelques concessions dans cette gamme de prix, notamment sur la compatibilité DTS et sur la qualité du rendu musical.