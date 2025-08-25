L’application Google TV s’offre un sacré relooking, mais tout n’est pas encore parfait

Entre ses nouveaux menus et ses onglets repensés, l’application Google TV est en pleine opération séduction. Mais certains défauts sont toujours présents.

Bien que sa situation économique soit préoccupante depuis quelque temps, force est de constater que Google TV continue d’évoluer pour tenter de fidéliser ses utilisateurs. Cela passe notamment par une refonte graphique majeure, qui voit apparaître un nouveau design original et des menus se voulant plus intuitifs que jamais.

Mais alors que de nombreux utilisateurs font le choix d’esquiver ses publicités devenues envahissantes au fil des années, cette nouvelle identité visuelle sera-t-elle suffisante pour éviter qu’ils n’aillent voir ailleurs ? Et surtout, l’application est-elle parvenue à corriger tous ses problèmes ? On fait le point complet.

Nouvelles sections, menus retravaillés : Google TV dépoussière son interface pour la rentrée

En bonne première de la classe, l’application Google TV se devait de se faire belle avant la fin des vacances. Après la refonte de Photos et d’Agenda, la firme américaine s’est donc penchée sur son service de divertissement en commençant par agrandir les bannières pour offrir aux utilisateurs un aperçu plus clair des programmes qu’ils s’apprêtent à regarder.

Au niveau des onglets, on peut également noter la disparition de la section « Highlights » qui est remplacée par une partie « Hot & New » comprenant toutes les tendances du moment. À l’instar de Netflix, elle comporte des extraits vidéo qui se lancent automatiquement en suivant le défilement de la page ainsi que des boutons « Partager » et « Ajouter à la liste de visionnage ».

Et enfin, la dernière nouveauté majeure concerne l’onglet « Pour vous » qui est désormais bien plus coloré qu’avant. Pas forcément ce qu’il y a de plus utile, mais cela contribue à donner à cette nouvelle interface une identité plus forte pour se distinguer de ses concurrents. Malgré cela, il faut aussi rappeler que ses dernières nouveautés n’avaient pas fait l’unanimité…

La refonte du design est loin d’être une mission impossible, mais le plus dur est à venir…

Un quasi sans faute côté esthétique, mais des bugs toujours embarrassants

Au-delà des petits changements visuels qui donnent à Google TV un aspect plus moderne, les utilisateurs ne sont pas dupes. Et pour cause : nos confrères de 9to5Google n’ont pas tardé à mentionner la présence d’un bug avec la télécommande intégrée, qui prend tout l’écran plutôt que de se présenter sous la forme d’un panneau coulissant (comme c’était le cas avant cette mise à jour). Et ce n’est même pas tout…

En effet, il faut savoir que cette même télécommande virtuelle souffre d’autres problèmes comme le dysfonctionnement du bouton « Sélection » lorsqu’il est maintenu. Alors qu’elle était jusqu’ici très pratique pour naviguer facilement sur Smart TV via un smartphone, il y a fort à parier que certains utilisateurs ne regrettent vite les télécommandes « physiques ».

Saurez-vous trouver les 7 différences ?

Pour l’heure, Google travaille toujours sur la correction de ce bug qui devrait – a priori – être réglé dans les semaines à venir, tout comme le déploiement global de cette nouvelle interface. Espérons donc que l’attente ne soit pas trop longue, et que l’on puisse vite profiter de cette nouvelle version de l’appli.