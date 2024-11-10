Android TV : l’application YouTube se métamorphose pour faciliter la navigation

Les innovations se succèdent sur la version Android TV de YouTube pour fluidifier son utilisation. À l’instar de ce nouveau bouton très ingénieux.

À l’heure actuelle, nombreux sont les utilisateurs qui se servent d’Android TV pour regarder des vidéos sur YouTube. Même si cette application a encore d’importants progrès à faire pour être parfaitement fonctionnelle sur ce type de téléviseurs.

Mais heureusement, les développeurs de chez YouTube travaillent sans relâche pour apporter des améliorations et faire en sorte que la navigation soit de plus en plus simple. Ils ont d’ailleurs fait un grand pas en avant avec le lancement d’un nouveau bouton qui motive les utilisateurs à s’abonner à leurs chaînes favorites. On vous explique tout.

L’appli YouTube pourrait devenir encore plus attractive sur Smart TV. © Google

Une interface YouTube qui gagne en clarté sur Android TV

Les utilisateurs de Smart TV le savent sans doute : l’application YouTube y est bien différente par rapport aux versions Web, Android et iOS. Il faut dire que tout est optimisé pour naviguer à l’aide d’une télécommande, ce qui est forcément moins pratique qu’avec une souris par exemple.

Mais malgré cette contrainte évidente, force est de constater que YouTube fait de grands efforts pour que son utilisation soit la plus intuitive possible. Ces derniers temps, elle a notamment accueilli une toute nouvelle disposition en 2 colonnes qui affiche à la fois la vidéo, ainsi que les commentaires et les informations sur la chaîne en question. Pratique.

A lire aussi Télécommande introuvable ? Utilisez votre iPhone pour naviguer facilement sur votre Smart TV

Et évidemment, pour pouvoir « gratter » un peu d’argent lorsqu’une vidéo est en pause, l’application va également afficher une publicité statique, le temps que l’utilisateur ne relance la vidéo. Eh oui, tous les moyens sont bons pour pouvoir caler quelques annonces par-ci par-là…

Mais s’il y a bien une nouveauté qui fait grand bruit depuis quelque temps, c’est sans aucun doute l’arrivée d’un bouton « S’abonner » que les utilisateurs ne peuvent pas manquer. Une option qui pourrait aider les vidéastes à attirer une plus large audience sur l’application pour Android TV.

Les interactions sur les vidéos YouTube sont désormais un vrai jeu d’enfant. © 9to5Google

Enfin un bouton d’abonnement qui apparaît dans le lecteur

C’est une fonctionnalité que les utilisateurs d’Android TV attendaient de pied ferme, et nul doute qu’elle va leur faire gagner de précieuses minutes. En effet, YouTube s’est enfin décidé à inclure un bouton « S’abonner » dans le lecteur vidéo pour pouvoir suivre une chaîne sans avoir à quitter la vidéo. Une option pour le moins appréciable.

Et même si elles ne révolutionnent pas l’application en soit, il faut admettre que toutes ces petites évolutions mises bout à bout permettent à la version Android TV de YouTube de se rapprocher de plus en plus des versions « classiques ». En attendant, les créateurs de contenu peuvent jubiler car cela devrait motiver bien plus de spectateurs à s’abonner à leur chaîne.

Pas sûr que Sky Sports ne manque d’abonnés, mais on ne sait jamais… © 9to5Google

Parmi les autres nouveautés de la dernière mise à jour YouTube sur Android TV, il faut également noter le retour des boutons « J’aime » et « Je n’aime pas » séparés. Et même s’ils surchargent un peu plus l’interface, ils devraient aussi faciliter la navigation et favoriser l’engagement des spectateurs vis-à-vis des vidéastes. Au final, tout le monde est donc gagnant.