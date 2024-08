“Je sens que je peux me surpasser” : Xavier Dolan sort de sa retraite pour faire un film d’horreur

Xavier Dolan avait annoncé arrêter le cinéma, mais le réalisateur prodige est déjà de retour avec un projet de film d’horreur.

L’annonce avait fait les choux gras de la presse cinéphile : il y a un peu plus d’un an, le réalisateur canadien Xavier Dolan avait dit vouloir se retirer du cinéma. Une nouvelle étonnante pour un cinéaste de seulement 35 ans, auréolé de succès depuis J’ai tué ma mère, son premier film réalisé à 20 ans. Depuis, le comédien-réalisateur avait continué d’enchanter la critique et les festivals, avec des films comme Laurence Anyways, Tom à la Ferme, Mommy ou Juste la fin du monde.

Mais la lassitude et la difficulté à monter des projets indépendants dans une actualité toujours plus déprimante avaient fini par avoir raison du jeune cinéaste. Pourtant, Xavier Dolan a révélé ces jours-ci au micro du podcast Sans Filtre qu’il préparait finalement un nouveau film. Une nouvelle d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’un projet horrifique, un genre auquel Dolan s’est déjà frotté en tant que comédien (avec des petits rôles dans Martyrs en 2008 et Ça : chapitre 2 en 2019), mais jamais en tant que metteur en scène.

Dolan dans Illusions Perdues en 2021, l’un de ses derniers rôles d’acteur en date

Le grand retour de Xavier Dolan ?

Selon les révélations faites à Sans Filtre, l’histoire du film se déroulerait en 1880 en France, et le tournage débuterait idéalement à l’automne 2025 (Dolan étant actuellement en train de peaufiner le scénario). À la fois conscient d’être novice dans le genre horrifique, le réalisateur y voit non seulement l’occasion de sortir de sa zone de confort, mais aussi celle de finalement apporter un nouveau regard sur des sujets qui le travaillent depuis toujours, et surtout depuis sa retraite anticipée.

“Ça ne peut pas être plus éloigné de moi, de ma vie, de ce que je connais. Pourtant, en le relisant, je réalise que c’est un film sur la peur de l’échec, la peur d’être aliéné, d’être rejeté, d’être incompris, la difficulté de créer. […] Donc quelque chose que je connais, puis que je ne connais pas en même temps, dans une époque qui me fait envie, dans un style qui me fait envie, dans une proposition complètement différente où je sens que je peux me surpasser, apprendre, grandir, mais avec des thèmes qui mènent dans l’horreur.”

Déjà du sang dans La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Un projet plus qu’intrigant à suivre de près, qui sera peut-être le grand retour du phénomène Dolan derrière la caméra. En attendant, on va peut-être se remater Tom à la ferme et sa série La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, ses deux œuvres qui s’amusaient déjà un petit peu à leur manière avec certains codes de l’horreur.