Hugh Jackman revient sur son premier échec en Wolverine, quand il pensait avoir raté le casting

En pleine promotion pour Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman est revenu sur le casting compliqué du premier X-Men, et pourquoi il a vraiment failli ne pas avoir le rôle de Wolverine.

Hugh Jackman est dorénavant inscrit dans l’inconscient collectif du public comme étant LE Wolverine, grâce à ses performances dans la saga X-Men. Et il semblait impensable de le voir reprendre son rôle après le crépusculaire Logan. C’était sans compter sur Ryan Reynolds et le rachat de la Fox par Disney, qui a mené à un Deadpool 3 intitulé Deadpool & Wolverine. Et avec le code couleur jaune et bleu des comics pour sa tenue, s’il vous plaît.

Mais l’histoire aurait pu être très différente puisque Wolverine a vraiment failli ne pas être incarné par Hugh Jackman. Il s’en est fallu de peu pour que l’acteur australien n’enfile jamais la tenue de cuir de James « Logan » Howlett, et il reparle en détail de comment Kevin Feige, l’actuel boss du MCU, l’a aidé à l’époque.

Presque 25 ans qu’on attendait ça

Tom Cruise à la rescousse (encore)

Cette histoire est en partie connue. Au départ, la production avait choisi Dougray Scott pour incarner Wolverine. Mais étant en contrat avec la Paramount pour le tournage de Mission : Impossible 2, qui a été rallongé, il a dû rester auprès de Tom Cruise afin de tourner des scènes supplémentaires. Incompatibilité de calendrier oblige, le comédien britannique a dû abandonner l’idée d’incarner le X-Men.

Dans l’urgence, Hugh Jackman a donc été invité à refaire quelques essais, puisqu’il avait tapé dans l’œil de Lauren Shuler Donner, productrice historique de la saga X-Men au cinéma. Face au scénariste Tom Desanto, Jackman a participé à l’une des plus étranges auditions de sa carrière : à Toronto, dans une caravane, alors que Bryan Singer s’attelait à filmer des scènes d’X-Men n’incluant pas Wolverine.

« [Tom Desanto] se contentait de dire : « Plus bas… Plus bas… Plus bas… ». À la fin, je ne pouvais même plus m’entendre. Je voyais bien qu’il se demandait : « pourquoi, à l’heure du déjeuner, j’auditionne un type pour un rôle que j’ai déjà attribué ». Il était furieux. »

Tout est dans le regard

La taille, c’est important

Kevin Feige, qui était alors assistant de production aux côtés de Lauren Shuler Donner, a expliqué que la productrice avait jeté son dévolu sur l’acteur australien, mais qu’il avait été jugé trop grand pour incarner Wolverine. Dans les comics, le Canadien est censé mesurer 1m60. Or, Hugh Jackman mesure 1m88 (argument étrange car Dougray Scott mesure pas moins de 1m83).

« On galérait pour trouver notre Wolverine. Lauren était très enthousiaste à propos de cet Australien, qui avait été rejeté dans un premier temps. Si je me souviens bien, l’une des principales raisons était qu’il était trop grand. Dans les bandes dessinées, Wolverine est parfois appelé ‘Lil’ Fireplugs’ [petite bouche incendie – NDLR]. C’est un petit gars. Mais ils étaient désespérés. »

Après avoir mangé le steak de l’amitié

Toujours est-il qu’après cette étrange séquence de casting en caravane, Hugh Jackman était persuadé d’avoir loupé son audition. Il fut confié à Kevin Feige la charge de ramener l’acteur à l’aéroport de Toronto. Mais face à la mine défaite de Jackman, Kevin Feige lui a proposé d’aller diner. L’acteur australien n’a vu qu’un geste d’apitoiement dans cette scène digne d’un film des frères Coen.

« J’ai dit : ‘Kevin, nous savons tous que je n’aurai pas le rôle. Vous n’êtes pas obligé de me payer un diner’. Mais non, il s’est assis là et a partagé un steak avec moi, puis il m’a conduit à l’aéroport. Je ne l’oublierai jamais. C’était la chose la plus gentille qui soit. Je me suis dit que je ne le reverrai plus jamais ».

C’est moche d’oublier son SPF 50

Poule morte et glouton griffu

Une sacrée erreur d’appréciation, car 24 ans plus tard, Hugh Jackman a incarné Wolverine dans 10 films. Kevin Feige a gravi les échelons dans le même temps, jusqu’à devenir le président de Marvel Studios.

Quant à Deadpool & Wolverine, le film semble bien parti pour battre des records d’affluence, avec des débuts estimés à 160 à 165 millions de dollars de recettes en date du 3 juillet 2024, d’après Deadline.

On n’a pas oublié X-Men Origins

Cette réunion de deux figures Marvel avait des airs de fantasmes pour Ryan Reynolds, qui y voyait la réalisation d’un rêve. L’acteur a expliqué qu’il s’agissait là de « l’accomplissement d’un souhait« , ajoutant qu’il avait « toujours rêvé de cette association« . Le projet a également des airs de rédemption vis-à-vis de la triste apparition de Reynolds en tant que Wade Wilson/Deadpool dans le rendez-vous manqué X-Men Origins : Wolverine.

Deadpool & Wolverine, le buddy-movie (ou plutôt la bromance superhéroïque) réalisé par Shawn Levy, est attendu dans les salles de cinéma françaises le 24 juillet 2024.