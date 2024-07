Wolverine : Marvel a-t-il déjà trouvé le remplaçant parfait de Hugh Jackman avec Deadpool 3 ?

L’apparition d’un acteur au cours dans un caméo de Deadpool & Wolverine a réveillé des fantasmes, les fans espérant qu’il puisse devenir le prochain Wolverine. Attention, SPOILERS !

Deadpool & Wolverine devrait être la dernière apparition de Hugh Jackman sous les traits de Logan… ou pas. Car maintenant que le personnage de Wolverine a rejoint le MCU grâce au rachat de la Fox par Disney, il est plus que probable qu’on en vienne à le croiser dans un Avengers 5 ou dans Avengers : Secret Wars. Ceci dit, Jackman n’est plus de première fraicheur, et le grand patron de Marvel lui-même a expliqué qu’il allait devoir le remplacer tôt ou tard.

Les théories vont bon train concernant celui qui pourra prendre le costume jaune et bleu du mutant griffu. Les noms de Taron Egerton (Kingsman) avait été un temps évoqué. Mais on avait aussi entendu parler d’un acteur de la saga Harry Potter pour devenir le prochain Wolverine. Et le dernier fantasme en date pour les fans concernent un acteur à la carrure large, déjà habitué aux costumes ultra moulants, qui est apparu dans un caméo dans Deadpool 3.

Le caméo d’Henry Cavill dans le rôle de l’un des variants de Logan a fait monter le taux d’humidité des sous-vêtements d’une frange des fans de Wolverine. Une apparition remarquée, baptisée « Cavillrine ». La rencontre entre Deadpool et un Henry Cavill cigare à la bouche, affublé d’une barbe et des cheveux hirsutes typiques du Logan des mauvais jours, a lieu dans un entrepôt et tourne court, puisque Cavillrine met une bonne correction à Deadpool.

Certes, Cavill est habitué aux rôles de superhéros, vu son passif de Superman. On pourrait presque ajouter le rôle de Geralt de Riv dans The Witcher, même s’il s’agit plus d’un antihéros que d’un héros au sens propre. Le Wolverine des comics a lui aussi avec de petits problèmes de rapport à l’autorité, et se traine quelques PTSD non résolus, des points communs avec Geralt. Est-ce suffisant pour envisager un Henry Cavill en costume jaune et bleu ? Visiblement oui pour une partie du public. Mais il est évident que cela restera du domaine de la fan-fiction.

Dans une interview donnée à DiscussingFilm le 24 juillet 2024, Kevin Feige a évoqué le changement d’acteur pour le rôle de Wolverine. Un changement qui devrait arriver « dans les décennies à venir » selon lui. En effet, ce serait plutôt pertinent pour éviter d’avoir un Jackman rajeuni à grand coups d’IA, ou un épisode des X-men EHPAD Apocalypse, spécial déambulateur.

« Comme le savent les lecteurs de bandes dessinées, il y a eu plusieurs versions très, très différentes de ces personnages au fil des décennies. Il serait amusant d’en explorer d’autres un jour. Encore une fois, nous n’avons pas de projets immédiats, loin de là. Mais dans les décennies à venir, je pense que c’est inévitable. Si cela se produit, il faudrait une réinterprétation très différente et audacieuse du personnage, car personne ne sera aussi bon que Hugh Jackman dans sa version de Wolverine. »

Kevin Feige a insisté sur le fait que lorsqu’il y aura cette transmission de flambeau d’un acteur à l’autre, il faudra que le successeur de Hugh Jackman puisse trouver un autre ton, qu’il puisse être un autre Wolverine.

« Il est donc certain qu’il y aura [un jour un autre acteur dans le rôle de Wolverine]. Je pense que ce sera dans un style très différent et d’une manière différente. Je pense aussi que si quelqu’un essayait d’imiter Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, ce serait une grave erreur. »

Pour le moment, Hugh Jackman est et reste donc Wolverine jusqu’à nouvel ordre (et pour toujours dans nos cœurs). Deadpool & Wolverine est dans les salles de cinéma depuis le 24 juillet 2024.