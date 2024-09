Venom 3 : le grand méchant du film déjà défendu par son créateur

Trois ans après Venom: Let There Be Carnage, Venom : The Last Dance annonce l’arrivée de Knull et le créateur ne cache pas son excitation.

Le Spider-Verse (sans Spider-man) de Sony tente encore et toujours de se faire une place auprès des autres franchises super héroïques. Mais entre le nanar Madame Web, qui a néanmoins eu un succès incompréhensible sur Netflix, et le honteux Morbius, l’univers de Sony collectionne les tâches ainsi que les échecs commerciaux. Pour autant, à défaut de succès critiques, l’univers a connu des succès au box-office. Deux, pour être plus précis : Venom, porté par Tom Hardy, qui a encaissé 850 (!) millions de dollars dans le monde et Venom Let There Be Carnage, qui a récolté 506 millions de dollars.

On ne pouvait donc pas échapper à un Venom 3, qui s’appelle officiellement Venom : The Last Dance, en espérant que le « Last » du titre soit littéral. Après Riot et Carnage, ce troisième volet écrit et réalisé par Kelly Marcel introduira un nouvel ennemi surpuissant et central dans la mythologie des symbiotes : Knull. De quoi craindre un autre massacre à grands coups de CGI foireux et second degré plombant (Venom et Venom 2 faisant jurisprudence). Mais le créateur du monstre s’est voulu un peu rassurant.



VENOM POUR LES KNULL

Sur Twitter/X, Donny Cates, le créateur de Knull, a révélé, non sans enthousiasme, qu’il avait lu le scénario :

Also, I’ve been talking with Sony and I read a script for #VenomTheLastDance, and I’ll say this; it is so much bigger, and so much more ambitious than you can imagine. And, um….KNULL. Holy shit.



That’s how you treat a king.



Happy Birthday to me.



See you at @NY_Comic_Con 😉 — DONNY CATES (@Doncates) September 14, 2024

« J’ai discuté avec Sony et j’ai lu le scénario de Venom The Last Dance, et je le dis, c’est tellement plus grand, et tellement plus ambitieux que vous ne pouvez l’imaginer. Et….KNULL. Mon Dieu. C’est comme ça qu’on traite un roi. Joyeux anniversaire à moi-même.«

À l’origine du mal

Rien de bien concret à ce stade, même si on est tenté d’y voir le début d’un service « après »-vente la part de Donny Cates. Cependant, Knull est bel et bien un méchant intéressant dans la mesure où il s’agit d’un dieu surnaturel capable de tuer un héros tel que Sentry (alias le Superman de Marvel). Le super méchant est à l’origine de la création de la race extra-terrestre des Klyntar (les symbiotes, pour les intimes), c’est-à-dire l’espèce dont est originaire Venom. Knull est donc le créateur de Venom.



Plus spécifiquement, il est le maître de la Ruche et son but est d’asservir des peuples en tuant la lumière de leur planète grâce à son armée de symbiotes. Bon après il y a le cheval-symbiote de la bande-annonce qui laisse penser que tout sera plus grotesque qu’épique, mais on ne demande qu’à se tromper.

Pour savoir si Knull sera un autre carnage ou une bonne surprise, il faudra attendre la sortie de Venom: The Last Dance le 30 octobre 2024 en France.