Tron 3 : Jared Leto a fait une Joker sur le tournage de Ares, raconte un acteur

Sur le tournage de Tron 3 (titré Ares), Jared Leto a une nouvelle fois étonné ses collaborateurs/collaboratrices avec sa méthode de jeu.

Un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2014 (Dallas Buyers Club), un rôle de Joker dans le blockbuster de l’été 2016 (l’infâme Suicide Squad) et une place de choix dans la suite d’un des plus grands films de l’Histoire du cinéma (Niander Wallace dans Blade Runner 2049) : au milieu des années 2010, Jared Leto était partout. Depuis, l’acteur de Requiem for a Dream – et surtout l’étrange et ambitieux Mr Nobody – est plus moqué qu’admiré.

« Pourquoi cet air si sérieux ?! »

Tron 3 : Jared EnFaitTro

Après son cabotinage dans le terrible House of Gucci et sa performance remarquée dans le tout aussi remarquable Morbius, Jared Leto va prochainement revenir dans Tron 3, sous-titré Ares. Lors d’un passage au micro du podcast Literally! With Rob Lowe, l’acteur Jeff Bridges est revenu sur son expérience de tournage avec le comédien, visiblement haute en couleur :

Jared Leto après deux semaines de tournage

« Je ne l’avais jamais rencontré auparavant. Je me demandais : « Comment ça va se passer ? » parce qu’il est aussi producteur du film, grand fan de l’original, et il travaille [sur Ares] depuis 10 ans. Je suis arrivé et vous savez, chaque plateau a une ambiance différente. Il y avait une drôle d’atmosphère sur celui-ci. J’ai dit : « Comment va Jared ? Comment travaille-t-il ? » « Il va bien. Vous savez, son personnage s’appelle Ares, donc on doit l’appeler comme ça », et j’ai dit : « Oh, intéressant. » »

La Méthode décrite par Jeff Bridges – que Leto avait déjà appliquée sur le tournage du Suicide Squad de 2016 – est tirée de ce que l’on appelle l’Actors Studio. Pour schématiser, l’Actors Studio est une organisation associative qui a démocratisé au milieu du siècle dernier une Méthode où l’acteur/actrice resterait dans son personnage sur toute la durée du tournage, y compris entre les prises/pendant les pauses.

Jeff Bridges dans Tron : L’Héritage

American Psycho

Dans l’entretien pour Literally! With Rob Lowe, Jeff Bridges a expliqué que cette façon de travailler est très éloignée de la sienne, où « quand [les cinéastes] coupent, on discute : « Hé, j’suis allé dans un super restaurant mexicain hier soir ! » » Malgré tout, les deux acteurs se seraient bien entendus lors du tournage de Tron 3. Jeff Bridges a raconté :

Jared ne manque pas d’Air

« Son nom était Ares dans le film, et j’ai fini par dire : « Hé, Air, comment ça va mec ? » J’ai dit : « ça te va si je t’appelle Air ? » Et il a répondu : « Oui, bien sûr, tu peux. » Ensuite, on s’est détendu, et c’était tout simplement merveilleux. Tu sais, on s’est adapté quoi. »

Pour rappel, Tron : Ares est réalisé par Joachim Rønning (Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar, Maléfique : Le Pouvoir du Mal). Il devrait débarquer dans nos salles de cinéma françaises le 8 octobre 2025.