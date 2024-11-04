Après Top Gun 2, Tom Cruise prépare la suite d’un autre de ses films d’action cultes

Après l’énorme succès de Top Gun 2 au cinéma, Paramount veut lancer la suite d’un autre film d’action culte avec Tom Cruise.

En mai 2022, Top Gun : Maverick a fait l’effet d’un rouleau compresseur. Après avoir été repoussé pendant trois ans, le film explosait le box-office mondial en touchant du doigt les 1,5 milliard de dollars de recettes. Une bénédiction pour les salles de cinéma, subissant les conséquences du Covid-19 depuis 2020, et pour Paramount puisque le film n’avait coûté que 150 millions de dollars (hors-marketing). Avec une pluie de records à la clé, ce deuxième volet a en tout cas donné des idées à Tom Cruise et aux producteurs.

En effet, Paramount aurait bien lancé Top Gun 3 en coulisses avec le scénariste Ehren Kruger, déjà derrière le scénario de Top Gun : Maverick et du prochain film de Joseph Kosinski F1, comme l’a confirmé Jerry Bruckheimer lui-même ou Glen Powell (autre star du film). Cela dit, le phénomène Top Gun 2 et autour de Tom Cruise semble avoir réveillé certains desseins de Paramount qui va, apparemment, lancer la suite d’un autre film culte de l’acteur.

Ça va encore tutoyer des vitesses de malades

TOM CRUISE 2.0, seconde édition

Selon The Hollywood Reporter, Paramount serait sur le point de mettre en chantier la suite de Jours de tonnerre, le célèbre de film de courses de Nascar réalisé par Tony Scott en 1990. Tom Cruise y jouait Cole Trickle, un jeune pilote ultra-talentueux, enchaînant les victoires mais victime d’un accident (à cause de son tempérament un peu trop fougueux) qui changeait complètement sa vie et sa vision de la course. C’est sur ce tournage que Tom Cruise et Nicole Kidman s’était d’ailleurs rencontré, l’actrice jouant la neurologue aidant le pilote à retrouver l’envie de piloter.

Vu le succès resplendissant de Top Gun : Maverick en salles et la modernisation très réussie de ses enjeux, il est facile de comprendre pourquoi Paramount aimerait redonner vie à l’univers. D’autant plus à une période où les courses de voitures ont retrouvé un élan certain sur les écrans entre Le Mans 66, Gran Turismo ou encore la série Netflix Drive To Survive qui a carrément redynamisé l’attrait pour la Formule 1 autour du globe. Cela étant dit, cette suite de Jours de tonnerre resterait un pari risqué.

Cole Trickle, de rookie à vétéran ?

Hormis la série Netflix (énorme succès du N rouge chaque saison), les films de courses de voitures récents n’ont pas forcément été de gros succès au box-office. Pour 100 millions de dollars de budget (hors-marketing), Le Mans 66 n’a rapporté que 225 millions dans le monde quand Gran Turismo n’a engrangé, lui, que 122 millions pour 60 millions de budget (toujours hors-marketing). Plus important encore, Jours de tonnerre n’avait pas non plus été un énorme carton lors de sa sortie.

S’il a bel et bien été un succès avec 157 millions de dollars récoltés pour 60 millions de budget, c’était bien loin de Top Gun, qui bénéficiait du même budget, mais avait amassé 357 millions de dollars au box-office mondial. Autant dire que Jours de tonnerre 2 n’a rien d’une évidence sur le papier. Selon des sources de THR, Paramount semble toutefois confiant et serait donc à la recherche d’un scénariste et d’un réalisateur pour enclencher la seconde pour cette suite avec Tom Cruise.

Nicole Kidman ne sera, a priori, pas de la partie

Reste qu’il faudra sans doute attendre encore un long moment avant que le film se concrétise vraiment. Tom Cruise croule en effet sous les projets puisqu’il va bientôt commencer le tournage du mystérieux film d’Alejandro G. Iñárritu où il incarnera, selon le synopsis, « l’homme le plus puissant du monde lancé dans une mission effrénée pour prouver qu’il est bien le sauveur de l’humanité, avant que la catastrophe dont il est à l’origine ne détruise le monde ».

Par ailleurs, il travaille normalement également sur Broadsword, film de guerre de Christopher McQuarrie, et un film d’action avec Doug Liman, sans compter Top Gun 3 donc et d’éventuels Mission Impossible si le huitième volet n’est pas le dernier. De quoi languir sur l’avenir de Jours de tonnerre 2. D’ici là, Mission Impossible 8 sortira sur les écrans le 21 mai 2025 et selon les rumeurs, la bande-annonce pourrait tomber dès ce 11 novembre.