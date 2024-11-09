Mort de Tony Todd, acteur iconique de Candyman et Destination finale

Tony Todd, l’acteur de Candyman, Destination finale, The Crow, Rock et icône du cinéma d’horreur, est mort à l’âge de 69 ans.

Ce mercredi, et après une longue maladie (sans plus de précision), l’acteur Tony Todd est décédé à son domicile de Marina del Rey, en Californie. Son épouse Fatima a transmis l’information au Hollywood Reporter, qui l’a rendue publique. Le visage de l’acteur américain s’est hissé parmi les plus iconiques du cinéma d’horreur des années 90/2000.

Tony Todd dans Destination finale 5

Tony Todd, des zombies aux abeilles

Né en 1954 à Washington DC, l’acteur a fait ses débuts sur grand écran en 1986 dans le Platoon réalisé par Oliver Stone et dans Sleepwalk, mis en scène par Sara Driver. Fin des années 80/début des années 90, le bonhomme a enchaîné les rôles plus ou moins importants dans des films (Bird, La Nuit des morts-vivants) et séries (21 Jump Street, MacGyver) cultes, jusqu’à incarner un personnage qui a marqué la Pop culture, le Candyman (1992).

L’extraordinaire film réalisé par Bernard Rose, adapté d’un texte de Clive Barker, a fait de Tony Todd une figure culte du cinéma d’horreur. Les années 90 pour le comédien, ce sera notamment deux suites à Candyman (1995, 1999), des épisodes de Star Trek (1990, 1995, 1998), The Crow (1994), X-Files : Aux frontières du réel (1994), Black Fox (1995-1996), Rock (1996) et Wishmaster (1997).

Le Candyman de Bernard Rose

Dans les années 2000, Tony Todd a enchaîné les films et séries, mais s’est imposé une nouvelle fois dans une saga horrifique avec les deux premiers et le cinquième Destination finale. Ces dernières années, parmi un important corpus de plus ou moins grosses productions (souvent horrifiques), le bonhomme a passé une tête dans le Frankenstein réalisé par Bernard Rose, la série Scream et la suite en 2021 de Candyman.

Tony Todd a également prêté sa voix à plusieurs personnages dans des films animés ou des jeux-vidéos, comme Call of Duty: Black Ops II, Justice League Dark: Apokolips War et Spider-Man 2. Dans la série Flash, il était la voix du méchant Zoom. D’après son profil IMDb, le comédien aurait encore huit titres actuellement en post-production. C’est un acteur généreux et prolifique qui nous a quittés.