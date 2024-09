Tonnerre sous les tropiques : une suite teasée par un des scénaristes de la comédie culte

Un des scénaristes de Tonnerre sous les tropiques a teasé une possible suite à la comédie de Ben Stiller, et on demande à voir.

Au sein de la filmographie de Ben Stiller, Tonnerre sous les tropiques a une importance particulière. En effet, bien qu’il n’ait pas été un énorme succès financier (195 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 92 millions), ce long-métrage écrit et réalisé par le comédien américain a petit à petit accédé au statut d’œuvre culte. Entre son aspect parodique de l’industrie d’Hollywood et des films sur la guerre du Vietnam, la performance de ses acteurs (Robert Downey Jr. et Tom Cruise en tête de file) et son intrigue étonnante, il est ainsi devenu l’une des pierres angulaires de la carrière de Ben Stiller.

Et justement, vingt ans après sa sortie, alors que Ben Stiller a avoué que l’échec cuisant de ce film l’avait énormément marqué, un des membres de l’équipe de Tonnerre sous les tropiques a évoqué la possibilité d’une suite. Et même si certains gags du film ne passent peut-être plus aussi bien aujourd’hui (la blackface de RDJ notamment), on est évidemment curieux de voir ce que ça pourrait donner.

À tous ceux qui n’ont jamais reconnu Iron Man

Tonnerre (et pluie) sous les tropiques

De passage chez CBR, Justin Theroux qui a été scénariste et producteur pour Tonnerre sous les tropiques, a donc parlé d’une possible suite qui se concentrerait plus particulièrement sur Kirk Lazarus, le personnage de Robert Downey Jr. Et d’ailleurs, l’acteur américain s’était déjà montré emballé par cette idée dans les colonnes d’Extra TV :

« C’est en quelque sorte un oui [pour une suite de Tonnerre sous les tropiques], et ensuite nous trouverons quel est le titre. »

« Je ne lis pas le script, le script me lit. »

À noter que Tom Cruise (qui joue un Les Grossman timbré et bien dégarni dans le film) s’était déjà montré motivé pour une suite l’année dernière, ce qui est un argument supplémentaire pour RDJ, qui explique qu’ils n’ont jamais vraiment « fait un projet ensemble ».

Bref, bien que Tonnerre sous les tropiques 2 ne soit pour le moment que de l’ordre de l’idée, il ne semble pas impossible qu’une suite voit le jour. En tous cas, Robert Downey Jr et Tom Cruise ont l’air motivé, et ça suffit à nous donner pas mal d’espoir. Affaire à suivre…