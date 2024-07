To The Moon : les premiers avis sur l’histoire du faux alunissage de la NASA sont tombés

Les premiers avis sur To the Moon, le nouveau film de Greg Berlanti porté par Scarlett Johansson et Channing Tatum, sont tombés.

Un film sur un faux alunissage par les Américains en 1969 avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, c’est globalement le programme de To The Moon. Se passant donc durant la Guerre froide et plus précisément pendant la course à l’espace, il nous raconte l’histoire de Kelly Jones (Scarlett Johansson), un génie du marketing devant tourner un faux alunissage au cas où la mission officielle gérée par Cole Davis (Channing Tatum) est un échec.

On avait déjà pu se faire un premier avis avec la bande-annonce de To The Moon un peu plus tôt cette année, mais cette fois, ce sont les premières critiques du film qui vont nous éclairer un peu plus. Revue de presse.

Channing Tamoon

To The Moon : Alunissage réussi ?

« Avec son intrigue de plus en plus erronée et sa manipulation complètement distrayante de l’Histoire connue à la recherche de rires toujours plus ridicules, To The Moon finit par être plus foireux que loufoque. » Dame Wise – Deadline

« To The Moon est en fin de compte une expérience très légère et amusante. Toute personne ayant une connaissance même superficielle du sujet n’y trouvera probablement rien de nouveau, mais il est agréable d’humaniser tant de gens qui ont été perdus dans le temps (même si beaucoup d’entre eux et l’histoire sont fictifs). » Tyler Nichols – JoBlo

« Où est la mooney ? »

« En fin de compte, To The Moon n’a qu’une chose à vendre : sous le dialogue rapide et le flirt combatif de Kelly (Johansson) et Cole (Tatum), il existe une attirance mutuelle suffisamment convaincante pour nous tenir en haleine. Nous connaissons déjà l’issue de la mission lunaire, mais nous ne nous lasserons jamais de contempler des étoiles comme celles-ci. » Peter Debruge – Variety

« Le réalisateur habitué à la télévision Greg Berlanti (Riverdale, Everwood), qui a fait preuve d’un réel talent cinématographique avec Love, Simon, est incapable de rendre tout cela un tant soit peu convaincant ou, ce qui est plus problématique, divertissant. Les changements de tonalité brutaux laissent le spectateur dans la panade, et même les deux vedettes ne parviennent pas à faire fonctionner le tout. » Frank Scheck – The Hollywood Reporter

« Au fond, To The Moon est une comédie romantique très agréable et mémorable qui surprend régulièrement dans un genre qui ne le fait pas souvent, et on s’en porte tous mieux ainsi.« Jeff Ewing – Collider

« Euh, Houston, on a un problème, c’est pas une vraie lune »

Les critiques semblent avoir globalement apprécié To The Moon même si le film ne révolutionne pas le genre de la comédie romantique et vaut surtout pour l’alchimie entre Scarlett Johansson et Channing Tatum. Rien de mémorable a priori malgré tout donc, et difficile de voir le film devenir un hit ou attirer le public en salles avec ces quelques avis. To The Moon arrivera dans nos salles sombres le 10 juillet 2024, on devrait donc vite savoir s’il parviendra ou non à nous amener jusqu’à la Lune.