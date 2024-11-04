Logo coloré de EcranLarge
Contenu Abonné
Films

The Substance : Guillermo Del Toro donne son avis sur le film de body-horror gore de Coralie Fargeat

Par Alexandre Janowiak
4 novembre 2024
MAJ : 4 novembre 2024
7 commentaires
The Substance : Guillermo Del Toro donne son avis sur le film de body-horror gore de Coralie Fargeat © Canva Mubi

Coralie Fargeat a secoué Cannes avec The Substance, reparti avec le prix du scénario, et Guillermo Del Toro a forcément décidé d’y jeter un œil.

Produit pour 17,5 millions de dollars, The Substance a explosé les compteurs au box-office mondial puisqu’il a récolté 43,5 millions de dollars depuis le début de son exploitation mi-septembre. Le grand ride body-horrifique de Coralie Fargeat est carrément devenu le plus gros succès de l’histoire de la plateforme Mubi au box-office, qui avait racheté le film lors de son passage à Cannes (avant même qu’il obtienne le prix du scénario).

Depuis, vu l’emballement critique et public, certains experts prédisent carrément un avenir prestigieux à The Substance et sa réalisatrice du côté des Oscars. S’il est peut-être encore tôt pour s’assurer de sa présence parmi les nommés, The Substance attire en tout cas le tout-Hollywood. Dernièrement, c’est Guillermo Del Toro, qui avait donné son avis sur Megalopolis il y a quelques semaines, qui s’est épanché sur le film de la cinéaste française.

A lire aussi

Guillermo del Toro : on a classé ses 12 films, du meilleur au moins bon

Un film fait pour Guillermo Del Toro (en théorie)

une substance addictive

On n’arrêtera décidément pas Guillermo Del Toro, toujours prêt à soutenir les films qu’il aime et à faire leur promotion directement sur ses réseaux sociaux de manière totalement désintéressée. Comme à son habitude, le réalisateur de Hellboy et Le Labyrinthe de Pan s’est exprimé sur son compte Twitter sur un de ses derniers visionnages : The Substance. Et ses propos autour du film de Coralie Fargeat sont plus qu’élogieux.

https://twitter.com/RealGDT/status/1852848569633722765

« The Substance de Coralie Fargeat ou l’horreur de se perdre soi-même, le vertige des apparences, la trahison de la chair… C’est précis, palpitant, humoristique, impitoyable, et ça passe habilement du pathos à la terreur et aux rires. »

Et il est vrai qu’entre sa brutalité psychologique et ses scènes volontairement grotesques, The Substance mêle horreur, thriller et comédie quasi-burlesque avec une joie communicative, sans jamais rester en surface grâce à son étude de personnages passionnante. Ce n’est en tout cas pas étonnant que le Mexicain ait accroché au film de Coralie Fargeat puisqu‘il détient quelques similarités avec un épisode de la série Le Cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro : La Prison des apparences.

A lire aussi

Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro : autopsie de la série Netflix parfaite pour Halloween

Margaret Qualley dans The Substance
Merci Guillermoooo

Réalisé par Ana Lily Amirpour, cet épisode de la mini-série Netflix racontait l’histoire d’une femme qui, après avoir utilisé une étrange lotion, subissait une transformation physique spectaculaire. Pour la cinéaste du superbe Mona Lisa and the Blood Moon (encore inédit en France), c’était une manière de s’amuser, déjà, de la société des apparences dans un grand délire fusionnant les genres de la comédie, du thriller et de l’horreur (avec de la body-horror bien crade, évidemment).

Pour en revenir à The Substance, Coralie Fargeat s’est empressée de répondre au tweet de Guillermo Del Toro avec son compte, le remerciant chaleureusement et se disant « honorée de ses mots ». Il ne faudra pas attendre très longtemps pour que ce soit au tour du public français de se faire son propre avis sur le film puisqu’il sera dans les salles dès ce 6 novembre 2024.

Rédacteurs :
Tout savoir sur The Substance
Vous aimerez aussi
Frankenstein sur Netflix : on connaît le (gros) budget du film de Guillermo del Toro
Frankenstein sur Netflix : on connaît le (gros) budget du film de Guillermo del Toro
19
Frankenstein le film de monstre de Netflix reçoit de nouvelles affiches et confirme sa date de sortie
Frankenstein : de nouvelles affiches et une date de sortie pour le film de monstre de Netflix
17
Frankenstein : encore un autre film qui arrive avec un réalisateur étrange et un super acteur
Frankenstein : un autre film arrive (encore) avec un super acteur et un réalisateur très étrange
Commentaires
7 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
floosnat

Ce film est génial,de la fesse tout du long,de l égoïsme 100%feminin tout le scénario.demi more encore pas mal a son âge (sauf son opération des joues vraiment moche.)la musique nous réveille toute les 20 minutes sur un film relativement long .on attend que ça se finisse mais non le truc vas encore plus loin !!!!!bravo Fargeat et merci!!!

1
dehem75

« ..Pas étonnant que le Mexicain est accroché … »
Ouille..

0
Voir les réponses (1)
adrientafforet

Vu en festival ! une claque !

0
batmalien

J’espère qu’il est bon et qu’il marchera bien en France !

0
Voir les réponses (2)