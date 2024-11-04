The Substance : Guillermo Del Toro donne son avis sur le film de body-horror gore de Coralie Fargeat

Coralie Fargeat a secoué Cannes avec The Substance, reparti avec le prix du scénario, et Guillermo Del Toro a forcément décidé d’y jeter un œil.

Produit pour 17,5 millions de dollars, The Substance a explosé les compteurs au box-office mondial puisqu’il a récolté 43,5 millions de dollars depuis le début de son exploitation mi-septembre. Le grand ride body-horrifique de Coralie Fargeat est carrément devenu le plus gros succès de l’histoire de la plateforme Mubi au box-office, qui avait racheté le film lors de son passage à Cannes (avant même qu’il obtienne le prix du scénario).

Depuis, vu l’emballement critique et public, certains experts prédisent carrément un avenir prestigieux à The Substance et sa réalisatrice du côté des Oscars. S’il est peut-être encore tôt pour s’assurer de sa présence parmi les nommés, The Substance attire en tout cas le tout-Hollywood. Dernièrement, c’est Guillermo Del Toro, qui avait donné son avis sur Megalopolis il y a quelques semaines, qui s’est épanché sur le film de la cinéaste française.

A lire aussi Guillermo del Toro : on a classé ses 12 films, du meilleur au moins bon

Un film fait pour Guillermo Del Toro (en théorie)

une substance addictive

On n’arrêtera décidément pas Guillermo Del Toro, toujours prêt à soutenir les films qu’il aime et à faire leur promotion directement sur ses réseaux sociaux de manière totalement désintéressée. Comme à son habitude, le réalisateur de Hellboy et Le Labyrinthe de Pan s’est exprimé sur son compte Twitter sur un de ses derniers visionnages : The Substance. Et ses propos autour du film de Coralie Fargeat sont plus qu’élogieux.

https://twitter.com/RealGDT/status/1852848569633722765

« The Substance de Coralie Fargeat ou l’horreur de se perdre soi-même, le vertige des apparences, la trahison de la chair… C’est précis, palpitant, humoristique, impitoyable, et ça passe habilement du pathos à la terreur et aux rires. »

Et il est vrai qu’entre sa brutalité psychologique et ses scènes volontairement grotesques, The Substance mêle horreur, thriller et comédie quasi-burlesque avec une joie communicative, sans jamais rester en surface grâce à son étude de personnages passionnante. Ce n’est en tout cas pas étonnant que le Mexicain ait accroché au film de Coralie Fargeat puisqu‘il détient quelques similarités avec un épisode de la série Le Cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro : La Prison des apparences.

A lire aussi Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro : autopsie de la série Netflix parfaite pour Halloween

Merci Guillermoooo

Réalisé par Ana Lily Amirpour, cet épisode de la mini-série Netflix racontait l’histoire d’une femme qui, après avoir utilisé une étrange lotion, subissait une transformation physique spectaculaire. Pour la cinéaste du superbe Mona Lisa and the Blood Moon (encore inédit en France), c’était une manière de s’amuser, déjà, de la société des apparences dans un grand délire fusionnant les genres de la comédie, du thriller et de l’horreur (avec de la body-horror bien crade, évidemment).

Pour en revenir à The Substance, Coralie Fargeat s’est empressée de répondre au tweet de Guillermo Del Toro avec son compte, le remerciant chaleureusement et se disant « honorée de ses mots ». Il ne faudra pas attendre très longtemps pour que ce soit au tour du public français de se faire son propre avis sur le film puisqu’il sera dans les salles dès ce 6 novembre 2024.