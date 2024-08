Terminator : James Cameron pense que le premier film a pris un coup de vieux

James Cameron a récemment avoué qu’il considérait que le tout premier Terminator sorti en 1984 était devenu « assez obsolète ».

Bien que la série Terminator Zero de Netflix ait fuité sur Internet, on attend toujours avec curiosité la sortie de cette énième itération de l’univers Terminator, prévue pour le 29 août prochain. En effet, aucune production liée à la saga n’a vu le jour depuis l’immonde Terminator : Dark Fate de 2019 (ce qui est peut-être un mal nécessaire), d’autant qu’on ne sait pas vraiment quel chemin la franchise veut désormais prendre…

D’ailleurs, James Cameron, qui a teasé un nouveau film Terminator, a récemment parlé de ce projet en interview. Il en ainsi profité pour revenir sur le tout premier Terminator, et il semble penser que le long-métrage n’est plus aussi efficace qu’il ne l’était par le passé.

Un Terminator devenu obsolète ?

De passage chez The Guardian, James Cameron a donc évoqué l’évolution du genre de la science-fiction depuis l’arrivée des premiers films Terminator. C’est là qu’il a déclaré trouver celui de 1984 un peu obsolète :

« Les gens me font ce compliment : « Oh, ça tient toujours la route. » Je pense que c’est vrai pour Terminator 2 sur le plan qualitatif. Je pense par contre que Terminator 1 est assez obsolète de ce côté-là, même si son histoire reste assez intrigante. Certains s’intéressent à l’idée qu’il était un peu prémonitoire sur plusieurs points, comme l’émergence de l’IA, la menace existentielle potentielle de l’IA, qui transforme notre monde sous nos yeux. »

Hum, bon, il n’a pas tort…

Si Terminator est un grand film, tant par sa narration, les différents thèmes qu’il aborde et sa place dans l’histoire du cinéma et de la SF, il est inévitable qu’une œuvre aussi ambitieuse et moderne prenne un certain coup de vieux. Pour rappel, Cameron a réussi à monter le projet avec seulement 6,4 millions de dollars, une somme dérisoire au vu de l’ampleur du résultat final. Avec cette donnée en tête, il faut admettre que les effets spéciaux semblent forcément un peu rustiques aujourd’hui (la téléportation au début du film, l’endosquelette du Terminator, la séquence où le T-800 s’auto-opère…).

Cela n’empêche qu’il reste un film fondateur, qui a marqué le public et la critique pour devenir une véritable icône de la pop culture. Difficile d’agréer avec Cameron sur le plan narratif quand on voit à quel point les réflexions sur l’intelligence artificielle en fiction semblent toutes dériver de Terminator. Il a démarré l’une des franchises de science-fiction les plus célèbres de l’histoire, et qui est encore en vie aujourd’hui, en témoigne la prochaine sortie de Terminator Zero le 29 août 2024.