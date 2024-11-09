Superman : casting, histoire, date de sortie et tout ce qu’on sait sur le prochain film de DC

Adieu au Man of Steel de Zack Snyder et bienvenue au Superman de James Gunn dont on récapitule toutes les infos connues jusqu’à maintenant.

Si tout se passe comme prévu, DC renaîtra bientôt de ses cendres avec le Superman de James Gunn. Alors que le DCEU était né avec Man of Steel, c’est symboliquement un autre film consacré au Kryptonien qui posera les fondations d’un tout nouvel univers étendu DC après qu’Aquaman et le royaume perdu a, péniblement, fait le baroud « d’honneur » de la Justice League telle qu’on la connaissait.

Casting, date de sortie, histoire, tournage… on vous récapitule dans cet article tout ce qu’on sait sur le prochain Superman.

Man of rusted steel

Y AURA-T-IL UN NOUVEAU FILM SUPERMAN ?

À défaut de voir un jour Man of Steel 2, Superman reviendra bien au cinéma dans un nouveau film qui inaugurera le nouvel univers étendu de DC, sobrement baptisé DCU. La nouvelle a été confirmée début 2023, après la nomination de Peter Safran et James Gunn comme codirecteurs généraux des studios de DC.

C’est ce dernier qui est par ailleurs chargé du scénario et de la réalisation après ses adieux à Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie 3.

DE QUOI PARLERA SUPERMAN ?

Superman rebootera entièrement l’univers installé par Zack Snyder avec Man of Steel et Batman v Superman : L’Aube de la justice. Aucun synopsis précis n’a encore été dévoilé, mais au vu du casting, James Gunn devrait faire l’impasse sur l’origin story qu’on connaît désormais tous. Seules les grandes lignes de l’histoire ont été partagées.

Clark Kent devra ainsi trouver un équilibre entre son quotidien de reporter et son alter ego Superman, mais aussi trouver son identité, tiraillée entre son origine Kryptonienne et sa vie d’humain.Reste à savoir comment et pourquoi Lex Luthor déclenchera les hostilités, et comment tous les autres super-héros s’intercaleront dans l’histoire.

Dire qu’Henry Cavill a renfilé le costume juste pour la scène post-générique de Black Adam…

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE SUPERMAN ?

Superman sortira en France le 9 juillet 2025, et le 11 juillet aux États-Unis. Le tournage principal a commencé fin février 2024 et s’est terminé en juillet de la même année.

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE SUPERMAN ?

Point d’Henry Cavill, d’Amy Adams ou de Laurence Fishburn au casting du prochain Superman. Le film rebootera entièrement la franchise avec de nouveaux personnages et un nouveau casting. Clark Kent sera ainsi campé par le clone trentenaire d’Henry Cavill : David Corenswet.

Il donnera la réplique à :

Nicholas Hoult (Lex Luthor)

Rachel Brosnahan (Lois Lane)

Wendell Pierce (Perry White)

Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

Mikaela Hoover (Cat Grant)

Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent)

Sean Gunn (Maxwell Lord)

Milly Alcock a rejoint l'univers DC !



James Gunn confirms Nicholas Hoult has been cast as Lex Luthor.



D’autres super-héros seront également à l’affiche, certainement pour entrouvrir les portes de ce nouvel univers étendu :

Isabela Merced (Kendra Saunders/Hawkgirl)

Milly Alcock (Kara Zor-El/ Supergirl)

Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern)

Frank Grillo (Rick Flag Sr.)

Anthony Carrigan (Rex Mason/ Metamorpho)

Edi Gathegi (Michael Holt/ Mister Terrific)

Et n’oublions surtout pas Ozu, le chien de James Gunn qui a inspiré Krypto !

Y-A-T-IL UNE BANDE-ANNONCE DE SUPERMAN ?

Ni James Gunn ni la Warner n’a encore partagé de teaser officiel de Superman. Encore moins de première bande-annonce. D’où la bourde du JT de France 2, qui avait illustré un reportage sur le film en utilisant un faux trailer trouvé sur Internet et fait à partir d’images numériques atroces. James Gunn en a d’ailleurs eu vent, et n’a pas spécialement apprécié (ce qui se comprend aisément).

