Supergirl : le casting s’agrandit avec une nouvelle héroïne pour aider la cousine de Superman

Supergirl : Woman of Tomorrow, le deuxième film du nouvel univers de James Gunn, avec Milly Alcock dans le premier rôle, a trouvé l’actrice qui prêtera main forte à la cousine de Superman.

La maison mère du nouvel univers cinématographique de DC Comics (on parlera de DCU et non plus de DCEU, parce que pourquoi pas) supervisé par James Gunn et Peter Safran s’apprête à frapper un grand coup l’année prochaine avec le retour de Superman dans un film, qui a déjà dévoilé une première image officielle. Il sortira le 9 juillet 2025, avec David Corenswet dans le rôle du super-héros culte, et on attend aussi pour fin 2024 Creature Commandos, l’introduction animée à ce nouvel univers super-héroïque.



Mais les studios DC préparent déjà l’extension de cet univers avec le film Supergirl : Woman of Tomorrow, réalisé par Craig Gillespie (Cruella, Moi, Tonya). On sait d’ores et déjà que Milly Alcock (House of the Dragon) endossera la tenue de Kara Zor-El, et que Matthias Schoenaerts sera le grand méchant de Supergirl.

Et elle ne sera pas seule face à Krem des Collines Ocres (oui, c’est le nom du vilain) puisque le DCU vient de révéler quelle actrice incarnera l’alliée de la super-héroïne.

Milly Alcock aura juste à acheter une cape

Supergirl : GRRRLS

Le film Supergirl, réalisé par Craig Gillespie et inspiré de la série de comics Supergirl : Woman of Tomorrow de Tom King, enrichit donc son casting avec la jeune Eve Ridley.

Aperçue dans la série Netflix Le Problème à Trois Corps (créée par D.B. Weiss et David Benioff) et annoncée dans la saison 4 de The Witcher, la jeune actrice de 13 ans incarnera Ruthye Marye Knolle, un personnage puissant et crucial des comics dédiés à la cousine de Superman.

Dans l’univers DC, Ruthye Marye Knolle est une guerrière extraterrestre noble et coriace qui, suite au meurtre de son père par le redoutable Krem des Collines Ocres, se lance dans une quête de vengeance. Elle entraîne ainsi Supergirl dans une chasse cosmique pour retrouver Krem, et assouvir sa soif de justice.

Eve Ridley sera Ruthye Mary Knolle

Supergirl sera le deuxième projet de DC Studios à être bouclé. La production du film devrait débuter en janvier 2025 au Royaume-Uni, pour une livraison dans les salles obscures prévue pour le 26 juin 2026.

Après Superman et Supergirl, plusieurs projets sont en développement : le film Batman The Brave and the Bold réalisé par Andy Muschietti, The Authority, ou encore Teen Titans. On sait également que James Mangold a très envie de réaliser un Swamp Thing (et on ne sait pas si on doit applaudir ou avoir peur). Et n’oublions pas les séries, avec notamment Peacemaker saison 2 et Lanterns.

Quant au Superman de James Gunn, il inaugurera le renouveau du DCU dans les salles françaises le 9 juillet 2025.