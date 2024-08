Stranger Eyes : une bande-annonce pleine de tension pour ce thriller de kidnapping

Le cinéma asiatique va une fois de plus nous glacer le sang, au vu de la bande-annonce de Stranger Eyes, thriller de Yeo Siew Hua en compétition à la Mostra de Venise.

Plusieurs films ont déjà placé les caméras de surveillance au cœur de leur récit, comme Aux yeux de tous, premier film de Cédric Jimenez (qui s’apprête à reprendre le même motif mais avec une vision plus futuriste dans Chien 51, prévu pour 2025), le plus comico-dramatique The Truman Show de Peter Weir, les différentes adaptations de 1984, La Cabane dans les Bois et bien d’autres.

C’est justement ce sujet que s’apprête à revisiter le thriller Stranger Eyes, réalisé par Yeo Siew Hua. A l’affiche, Lee Kang-sheng, acteur fétiche de Tsai Ming-liang, ainsi que Pete Teo (Ghost in the Shell). Le film sera en compétition à la Mostra de Venise et se dote d’une bande-annonce angoissante et qui saura sans doute créer l’attente.

A lire aussi Notre critique du thriller Trap

Hitchcock à Singapour

Le pitch du film est le suivant : après que leur bébé a disparu, un jeune couple reçoit des vidéos qui prouvent que quelqu’un filme leur vie privée, et même très privée. La police place des caméras tout autour de leur maison, mais la famille perd petit à petit les pédales à force d’être surveillée et de voir ses secrets révélés. Une histoire qui n’est pas sans rappeler le Fenêtre sur Cour d’Hitchcock, le Body Double de Brian De Palma, le Lost Highway de David Lynch ou encore le Caché de Michael Haneke.

Yeo Siew Hua décrit ainsi le film à Variety :

« Avec cette omniprésence des caméras de surveillance, la ville moderne fait de nous des témoins involontaires de la vie des autres, et le fait de voir et d’être vu devient une sorte de rituel. Stranger Eyes est une réflexion sur ces rapports de l’humain aux autres et à la technologie, à une époque où notre connexion permanente aux autres, à travers toujours plus de nouveaux mediums et de réseaux sociaux, semble limitée et même aliénante. »

Impressionnant, ce nouveau Nicolas Winding Refn

La musique amplifie le caractère déjà anxiogène des éléments décrits dans la bande-annonce, et le jeu halluciné de Lee Kang-sheng tétanise d’entrée de jeu. La photographie du film fait aussi effet en quelques images, avec une colorimétrie raffinée. En somme, cette bande-annonce mystérieuse donne envie d’en découvrir davantage. Pour les chanceux, rendez-vous les 5 et 6 septembre à Venise, et pour les autres, patience : aucune date de sortie n’est encore annoncée.