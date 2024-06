Sous la Seine sur Netflix : la preuve que les critiques ont toujours tort ?

Sous la Seine de Xavier Gens a fait couler plus d’encre que de sang, surtout en France. Pourtant, à l’étranger, il jouit d’une plutôt bonne réputation.

Disponible depuis quelques jours sur Netflix, Sous la Seine se fait atomiser par la critique française. Mais outre-Atlantique et outre-manche, c’est une autre affaire : dans les colonnes de Variety et The Guardian, il est parfois considéré comme l’un des meilleurs films de requin, digne d’une comparaison avec Les Dents de la mer !

Pourquoi un tel écart ? En bon amateur de sharksploitation et défenseur des causes perdues du cinéma de série B, Mathieu fait le jeu des comparaisons entre la réception francophone et anglophone du film et tente de trouver une explication. Spoiler : tout est une question de point de vue… et de tolérance aux séquences hors-sol.

Le film de Xavier Gens a donc le mérite de mettre en évidence des différences de traitement de la part des appareils critiques des deux zones géographiques. Parfois illusoire, cette nuance a tout de même des fondements réels et c’était une bonne occasion d’en causer. Pour le reste, à chacun de trouver où va son allégeance.