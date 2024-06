Sous la seine : le film de requins Netflix est-il crédible ? Un scientifique donne son avis

Les événements de Sous la seine, le film de requins Netflix de Xavier Gens, pourraient-ils avoir lieu dans le monde réel ?

Sous la Seine cartonne sur Netflix et est même devenu le film français « original Netflix » le plus vu de tout les temps sur la plateforme. La notoriété du long-métrage est telle que même Stephen King a donné son avis sur le film de requin, mais alors, comme devant toute fiction à grand succès, il faut poser la question qui fâche : mais est-ce que c’est réaliste tout ça ? Même les fans de Star Wars le font (oui oui).

À un peu plus d’un mois des Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie d’ouverture risque-t-elle de tourner au drame comme les championnats du monde de triathlon de Sous la Seine, ou le scénario du film est-il totalement improbable ? Comme nous ne sommes pas Biologie Large, on va plutôt laisser un spécialiste des requins répondre à cette question.

C’est sur Radio France que le spécialiste Éric Clua s’est exprimé sur le film évènement de la plateforme au N rouge, et voilà ce qu’il a eu à dire sur la crédibilité du film :

« Le scénario est crédible, c’est-à-dire qu’il y a certains requins, je pense aux requins-bouledogues, qui sont euryhalins. C’est un mot barbare pour simplement dire qu’ils sont capables de vivre à la fois en eau de mer et en eau douce.

Si le spécialiste considère donc le scénario comme possible, il faut tout de même noter que le requin de Sous la Seine n’est pas un bouledogue, mais un mako. Ce dernier ne vit pas en rivière et le film fait de sa mystérieuse présence une de ses intrigues.

Éric Clua a ensuite tenu à apporter des précisions sur le réalisme du film, notamment au niveau du comportement des requins :

« C’est vrai que les requins peuvent s’en prendre à l’homme, mais il ne va sûrement pas foncer comme ça dans le tas, au milieu de dizaines de plongeurs. […] Le problème, si vous voulez, c’est que les gens continuent à penser que les requins sont potentiellement dangereux pour l’homme, alors que quand on regarde les chiffres, c’est absolument ridicule. Dans une année, en moyenne, il y a 100 morsures de requins sur l’homme et il y en a à peine entre cinq et dix qui sont mortelles.«