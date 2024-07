Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 12 au 18 juillet 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 12 au 18 juillet 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Titane

Déjà disponible

Durée : 01h48

Un objectif : mettre le feu à vos salons

Ça parle de quoi ? Une plaque de titane et des tueries en tête, une jeune femme se fait passer pour un garçon – qui a disparu dix ans plus tôt – auprès du père de l’enfant.

Pourquoi il faut le regarder ? Une petite bombe dans le film de genre en France, auréolé d’une palme d’or à Cannes en 2021. Pépite de Julia Ducournau, Titane a déclenché des débats à sa sortie, et on comprend pourquoi : une esthétique léchée, un propos fort sur les corps et et sur la virilité de ses personnages, des images à la fois monstrueuses et d’une douceur brute, tout dans le long-métrage peut diviser. Mais tout ça veut dire aussi une chose, Titane ne peut pas vous laisser indifférent.

D’abord slasher, il se mue au fur et à mesure en film de body-horror, et c’est clairement là qu’il fonctionne le mieux : manipulant ses personnages, tordant notre perception, nous dégoutant, nous fascinant… Vincent Lindon et Agathe Rouselle sont le cœur de cette étrange fable qui porte à la fois sur la famille et sur l’identité, que vous ne pouvez pas rater.

Titanic

Disponible le 15 juillet

Durée : 01h48

« Insérer blague sur les avions »

Ça parle de quoi ? Une jeune femme fiancée à un millionnaire cruel tombe amoureuse d’un artiste sans le sou lors d’une traversée de l’Atlantique.

Pourquoi il faut le regarder ? Est-ce qu’on a vraiment encore besoin d’expliquer pourquoi il faut absolument voir (et revoir) l’incroyable Titanic, de James Cameron ? Si c’est le cas, il suffira de quelques mots. Car loin d’être une simple romance, revisitant la fameuse pièce shakespearienne de Roméo et Juliette, Titanic est avant tout un film qui couple le souffle par l’ampleur de son récit et de sa mise en scène.

En suivant la catastrophe du Titanic et notamment son naufrage en quasi-temps réel (environ 1h30 du film y est consacré sur plus de trois heures), le film prend une dimension inattendue au fil des minutes, transformant le récit historique en véritable tragédie aussi spectaculaire qu’émouvante. Porté par le légendaire duo Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, et sublimé par la réalisation d’un James Cameron en état de grâce, c’est un immense film (mais bon, ça vous le saviez déjà).

Pearl

Disponible le 16 juillet

Durée : 01h42

Toi à tes potes quand ils parlent pendant Pearl

Ça parle de quoi ? Au Texas en 1918, la soif de célébrité d’une fille isolée vivant dans une ferme prend une tournure de plus en plus dévorante quand une opportunité en or se présente.

Pourquoi il faut le regarder ? Avec la sortie prochaine de MaXXXine, ne serait-ce pas le moment parfait de rattraper le dernier film en date de la trilogie X ? Si vous ne la connaissez pas, celle-ci est réalisée par Ti West, et est considérée comme l’une des sagas d’horreur les plus intéressantes de ces dernières années. X, le premier opus se baladait dans le milieu du porno des années 70, et Pearl revient en 1918, et sur l’hypocrisie que représentait le paradoxe entre le puritanisme et la progression de la pornographie clandestine aux États-Unis au début du siècle.

Le film, magnifiquement cadré et illuminé, est un slasher aussi violent qu’intelligent, et pose déconstruit de manière maligne l’industrie du cinéma de l’époque et la place de la femme au début du XIXème. Bien sur, tout n’est pas que réflexion, le film est aussi un kiff jouissif et la performance de Mia Goth, notamment dans un monologue en plan séquence, vaut le détour à elle seule.

Cobra Kai – Saison 6 – Partie 1

Disponible le 18 juillet

Durée : 03h14

Ça parle de quoi ? Ennemis acharnés. Dojos en guerre. Et du sang neuf. Johnny et Daniel ravivent leur rivalité dans cette série qui fait suite à la saga « Karaté Kid ».

Pourquoi il faut la regarder ? Parce que c’est la première des trois parties venant conclure la belle aventure Cobra Kai. Lancée en 2016 sur YouTube Red, la série est devenue un véritable évènement. Se plaçant en tant que suite de Karaté Kid et faisant revenir Johnny et Daniel du film original, elle a évolué pour trouver sa propre identité. Dans cette saison 6, on en découvrira plus sur Mr. Miyagi et son passé, mais on sent que c’est surtout le moment de la relève.

Pour les fans du film de 1984, la série est un condensé de nostalgie, mais aussi de respect pour l’original, et surtout, celle-ci n’oublie jamais d’apporter quelque chose de frais, et de nouveaux a l’univers de la franchise. Pour ceux ayant déjà vu les premières saisons, on peut sentir que celle-ci veut tous finir en beauté, en faisant monter tout les enjeux rencontrés jusque là, et en prime en les racontant dans la fournée d’épisode la plus longue jusqu’à maintenant.

Mais aussi …

Exploding Kittens, Le Champion, A trop jouer, LALIGA : Aux premières loges, Homicide, Le Gang du gant vert…