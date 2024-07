Shelley Duvall : mort de la grande actrice de Shining, qui a brillé chez Robert Altman

L’actrice américaine Shelley Duvall est morte à 75 ans.

Pour tout le monde, c’est l’inoubliable Wendy Torrance de Stanley Kubrick dans Shining, le film culte avec Jack Nicholson, adapté de Stephen King. Mais Shelley Duvall, c’était aussi le cinéma de Robert Altman, avec des rôles marquants dans Trois femmes, Popeye, John McCabe, Nashville, ou encore Nous sommes tous des voleurs.

L’actrice américaine Shelley Duvall est décédée ce jeudi 11 juillet 2024, à 75 ans.

Dans Bandits, bandits, réalisé par Terry Gilliam

SHELLEY DUVALL ET ROBERT ALTMAN

La carrière de Shelley Duvall a commencé avec l’un des plus grands : Robert Altman. Repérée par des membres de l’équipe du film Brewster McCloud lors d’une soirée qu’elle organisait pour montrer le travail de son mari artiste de l’époque, elle a impressionné par sa présence et son charisme. Le producteur Lou Adler racontait au Los Angeles Times en 1991 :

« Les peintures n’étaient pas super, mais sa manière de les vendre, si. Elle avait l’énergie le plus incroyable que j’avais jamais vue chez quelqu’un. Elle avait l’air d’une fleur. Elle s’était maquillée avec des marques autour de ses yeux pour les accentuer. Elle était irrésistible.«

Shelley Duvall n’a aucun rêve de cinéma, mais accepte que Bert Remsen, le directeur de casting de Brewster McCloud, la prenne en photo. Robert Altman lui donne un petit rôle néanmoins important, et ce sera le début d’une collaboration riche. Shelley Duvall quitte pour la première fois son Texas natal, pour Hollywood.

Dans Brewster McCloud

Elle enchaîne avec John McCabe (1971) face à Warren Beatty et Julie Christie, Nous sommes tous des voleurs (1974) avec Keith Carradine, et le film chorale Nashville (1975) où elle tient un petit rôle inoubliable.

Mais c’est 3 femmes (1977) qui marque un tournant majeur. Robert Altman lui confie l’un des premiers rôles face à Sissy Spacek, dans un film directement inspiré par un rêve qu’il a eu. Dans ce jeu de miroir-cauchemar qui a sa place entre Persona d’Ingmar Bergman et Mulholland Drive de David Lynch, Shelley Duvall incarne Millie Lammoreaux, employée d’un centre thermal qui devient l’obsession d’une étrange jeune femme.

C’est un rôle en or pour Shelley Duvall, qui récupère un Prix d’interprétation à Cannes en 1977. Et c’est d’autant plus impressionnant que le réalisateur n’avait qu’un scénario de quatorze pages au départ.

Dans 3 femmes

Sa collaboration avec Robert Altman continuera avec Popeye (1980), où elle joue Olive Oyl face à Robin Williams. Difficile de ne pas trouver qu’elle était un choix idéal pour ce personnage. Et en plus, elle chante.

La géniale Shelley Duvall chante dans Popeye de Robert Altman



Dans tous les cas, c’est avec Robert Altman qu’elle a peu à peu accepté de se voir comme une actrice. Dès 1974 avec Nous sommes tous des voleurs, le cinéaste lui disait qu’elle était même une excellente actrice. Elle expliquait au Los Angeles Times en 1991 :

« Ça a été un moment très, très fort pour moi. J’imagine que ça m’a donné suffisamment de confiance pour penser que je pouvais aller travailler avec d’autres réalisateurs aussi.«

Dans Popeye

SHELLEY DUVALL ET STANLEY KUBRICK

Autre tournant dans la carrière de Shelley Duvall, et sans doute le plus connu : Shining, le film d’horreur de Stanley Kubrick dans lequel elle interprète l’épouse terrorisée de Jack Nicholson. Sorti au cinéma en 1980, la même année que Popeye, le long-métrage tiré du roman de Stephen King aura tendance, par la suite, à occulter le reste de la carrière de l’actrice, même si c’est bien dommage.

Si la performance de Duvall dans le rôle de Wendy Torrance est si connue aujourd’hui, c’est autant pour la qualité de son jeu outré qui ne l’a jamais tant fait ressembler à une actrice du muet que pour la manière dont l’actrice a été traitée sur le tournage. Jack Nicholson déclarera d’ailleurs dans le documentaire Stanley Kubrick : Une vie en image sorti en 2001 que Kubrick était “une autre personne” quand il avait affaire à Shelley Duvall.

Peut-être la photo la plus connue de Shelley Duvall

Prenant un malin plaisir à isoler et à humilier sa comédienne sur le plateau pour qu’elle se sente aussi vulnérable que son personnage, le metteur en scène a presque forgé à cette occasion la figure du tyran qui traumatise une actrice afin d’obtenir un personnage traumatisé, plutôt que de la diriger. Duvall racontera à quel point il était épuisant de se maintenir dans un état d’hystérie et de sanglots constants 12 heures par jour, 6 jours par semaine.

Une séquence comme celle où Wendy brandit sa batte de baseball vers un Jack Torrance agressif aura valu des dizaines de prises, autrement dit presque de la torture psychologique. En 2021, elle en parlait auprès de The Hollywood Reporter :

“Nous avons tourné ça pendant trois semaines. Tous les jours. C’était très dur. Jack était si bon – si effrayant. Je ne peux qu’imaginer le nombre de femmes qui vivent ce genre de choses au quotidien. […] [Kubrick] ne s’arrête pas avant au moins la trente-cinquième prise. Trente-cinq prises, à courir, pleurer, et porter un petit garçon, ça devient dur. Et la performance doit être au top dès la première répétition. C’est difficile.”

Si l’idée de travailler avec un réalisateur de génie comme Kubrick pourrait faire rêver beaucoup de personnes, Duvall dira que si l’expérience était à refaire, elle refuserait, quand bien même le film est un chef-d’œuvre.

En 2021, Shelley Duvall reparlait du cinéaste avec des mots plus doux :

Il était très chaleureux et amical avec moi. Il a passé beaucoup de temps avec Jack et moi. Il voulait juste s’asseoir et parler pendant des heures pendant que l’équipe attendait. Et l’équipe pouvait dire, ‘Stanley, il y a soixante personnes qui t’attendent’. Mais c’était un travail important pour lui.

Quand tu reçois la cinquantième version du scénario

A l’époque, la comédienne fut nommée pour un Razzie Awards, nomination qui fut regrettée plus tard par le comité à la suite de la révélation du traitement subi par Duvall sur le tournage du film. Toutefois, sa performance fut aussi louée par de nombreuses critiques, et heureusement. Un très beau rôle et une très belle interprétation, il faut s’en souvenir, mais il faut aussi se souvenir de quel en fut le prix.

Dans la suite de sa carrière, Shelley Duvall aura également tourné avec rien de moins que Tim Burton (en acceptant un rôle dans son excellent court-métrage Frankenweenie) et Jane Campion (Portrait de Femme), entre autres. Il n’y a pas que Kubrick, dans la vie ! Et Shelley Duvall mérite, aujourd’hui plus que jamais qu’on rende hommage à l’ensemble de son travail.