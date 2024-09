Rocky : surprise, Sylvester Stallone est en train d’écrire un prequel et le compare à un film culte de Disney

On ne s’y attendait absolument pas, mais Sylvester Stallone est en train d’écrire un prequel à Rocky, et il le compare même à un film culte de Disney.

Si la filmographie de Sylvester Stallone ne peut évidemment pas seulement être réduite à Rocky (il y a aussi Rambo et de nombreux autres films marquants), cette saga est depuis le début restée la colonne vertébrale de sa carrière. Du premier opus inspiré du combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner jusqu’à son retour dans Creed I et II, en passant par plusieurs épisodes qu’il a lui-même réalisés (à part le cinquième), Rocky est devenue, au-delà d’une simple franchise cinématographique, une œuvre d’auteur, dans laquelle l’acteur américain a placé ses espoirs, ses peurs et beaucoup de lui-même.

Et alors que Sylvester Stallone a répondu aux rumeurs de guéguerre avec Robert De Niro, l’interprète de l’Étalon Italien vient de révéler une information gigantesque par rapport à l’avenir de la saga : il est actuellement en train d’écrire un prequel à Rocky, et on se demande bien à quoi ça pourrait ressembler.

Bien avant la sueur et la gloire…

Rocky se la joue Disney (pas trop on espère)

Rocky n’a peut-être finalement pas raccroché les gants… Alors qu’on croyait que Creed II nous montrait la dernière itération du personnage, Sylvester Stallone laisse à penser qu’on pourrait le revoir encore une fois. Comme il l’a révélé dans une interview avec Stephen Olexy, Sly est en train d’écrire un prequel à la franchise, et il le compare carrément à un film Disney :

« Le prequel de Rocky est vraiment cher à mon cœur. J’en ai écrit quelques pages et en vérité ça s’écrit tout seul. Voir Adrian quand elle a 15 ans, Rocky quand il en a 17, Paulie qui déménage dans un nouveau quartier, Rocky est un bad boy… C’est presque comme La Belle et le Clochard [rires], mais avec de vraies personnes. Ça va être merveilleux. »

Bon, même si l’enthousiasme de Stallone est palpable et que le parallèle avec La Belle et le Clochard est amusant (on peut d’ailleurs déjà voir une certaine ressemblance entre le film Disney et Rocky I), on peut quand même s’interroger sur le véritable intérêt de ce prequel. Est-il vraiment nécessaire d’encore développer la saga après neuf longs-métrages (en comptant les Creed) avec une histoire qui n’aura finalement que peu d’impact sur le reste du récit, le vrai moment pivot du boxeur arrivant dans le premier film ?

Certes, ce ne serait pas inintéressant de découvrir la jeunesse de Rocky en tant que jeune combattant, ainsi que le début de sa relation avec Adrian et Paulie, mais on est en droit de hausser les sourcils devant la proposition de Sly.

D’ailleurs, il faut rappeler que ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de ce projet, l’acteur l’ayant déjà plus ou moins annoncé en 2021. Il parlait à l’époque d’une série (comme on peut le lire sur le post cité au-dessus), mais impossible de savoir si c’est toujours le projet prévu ou si le prequel ré-évoqué par Stallone deviendra un film. Quoi qu’il en soit, le projet n’en étant qu’à ses premières pages d’écriture, il faudra sans doute encore patienter un bon moment avant d’avoir des nouvelles de ce prequel.