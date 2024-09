« Je ne le referai sans doute pas » : Joker 2 a été un tournage très éprouvant pour Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix est revenu sur le tournage de Joker 2 alias Folie à deux, et il a expliqué qu’il avait été plus difficile pour lui que le premier film.

Avant même que le duo Arthur Fleck/Harleen Quinzel débarque dans nos salles sombres, on sait que Joker 3 ne verra sûrement jamais le jour. Par ailleurs, les premiers avis sur Joker 2 semblent assez unanimes à ce sujet : il sera difficile de relancer la machine après cette suite inattendue. En tout cas, même si certains spectateurs seraient sans doute ravis d’en avoir plus, Todd Phillips et son co-scénariste Scott Silver estiment avoir fait le tour avec leurs deux volets (pour le moment).

D’ailleurs, l’interprète du Joker semble du même avis, mais pour une raison différente. En effet, alors que cette théorie folle de Joker 2 sur Batman pourrait bouleverser la relation des deux ennemis, Joaquin Phoenix a évoqué le tournage éprouvant de Folie à Deux et pas sûr qu’il décide de se relancer dans l’aventure.

À lire aussi Notre critique de Joker

Joaquin Phoenix en a marre qu’on lui foute des tonnes de maquillage sur la gueule

Joker 2, la dernière danse d’Arthur Fleck

Présent à la Mostra de Venise 2024 où Joker 2 est présenté en compétition, Joaquin Phoenix a donc parlé des difficultés du tournage de Folie à Deux. Il a principalement pointé du doigt le régime qu’il a dû subir pour retrouver la corpulence du personnage et qui, associé aux diverses scènes de danses, s’est avéré assez éprouvant :

« Je ne vais pas entrer dans les détails du régime, mais cette fois, c’était un peu plus compliqué, simplement parce qu’on devait faire beaucoup de répétitions de danse, ce que je n’avais pas fait la dernière fois. C’était donc un peu plus difficile… mais c’est sans danger. Mais oui, j’ai maintenant 49 ans, je ne le referai sans doute pas. »

« Faut manger Arthur »

Pour rappel, Joaquin Phoenix avait perdu environ 24 kilos pour Joker, il ne serait donc pas étonnant que les chiffres soient à peu près les mêmes pour cette suite. Toutefois, le premier film ne contenait en effet que peu de scènes physiquement éprouvantes (seulement quelques séquences de courses poursuites à pieds), on peut donc comprendre que le tournage de Folie à Deux ait été plus compliqué pour l’acteur, qui a également pris quelques années entre-temps.

Quoi qu’il en soit, ça ne nous empêchera pas d’attendre avec impatience la sortie de Joker : Folie à Deux, prévu pour le 2 octobre 2024 chez nous.