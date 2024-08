« Personne n’a été payé » : Le Seigneur des anneaux n’a rien rapporté (ou presque) à Cate Blanchett

Cate Blanchett est une grande actrice, et pourtant elle n’a rien touché ou presque pour la trilogie Le Seigneur des anneaux.

Certains studios ont fait explosé les salaires de leurs stars comme Marvel qui a pété les plombs pour faire revenir Robert Downey Jr. dans le MCU. Et quand on sait que Leonardo DiCaprio a touché plus de 20 millions de dollars pour Killers of the Flower Moon (également en sa qualité de producteur) tout comme Joaquin Phoenix pour Joker 2 ou Tom Hardy avec Venom 3, ses salaires mirobolants perçus par les plus grandes stars hollywoodiennes sont presque devenus habituels.

Ce n’est évidemment pas illogique vu les recettes stratosphériques que leur présence peut engendrer au box-office, mais cela n’a pas toujours été le cas. Pour la trilogie Le Seigneur des anneaux, Cate Blanchett a expliqué que ça avait été presque totalement l’inverse.

Galèredriel

C’est dans l’émission Watch What Happens Live que le sujet du salaire de l’actrice a été abordé. Alors que le présentateur Andy Cohen tente de deviner le film ou Cate Blanchett a été le mieux payé, il tente la réponse Le Seigneur des anneaux et la réaction de la comédienne derrière la légendaire Galadriel dit tout ce que l’on doit savoir :

« Tu te fiches de moi ? Non, personne n’a été payé pour faire ce film. […] Non [je n’ai pas eu de part des recettes] ! C’était bien avant tout ça. Non, rien. Je voulais juste travailler avec le réalisateur de Braindead. […] J’ai eu droit à des sandwichs gratuits et j’ai pu garder mes oreilles [d’elfe]. Les femmes ne sont pas payées autant qu’on le croit. »

Quand tu prends 6 fois plus sur Borderlands que sur le SdA (c’est fou)

Le monde a depuis bien changé, et Cate Blanchett a encore pris en galon depuis Le Retour du Roi, il y a de ça plus de 20 ans. On ne serait donc pas étonné qu’elle ait été très bien payée pour Borderlands d’Eli Roth, où elle joue Lilith. Aussi, vu le budget de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs, il ne serait pas étonnant que Morfydd Clark, la Galadriel de la série, soit mieux payée que la légendaire Blanchett (et grand bien lui fasse).

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir est d’ailleurs prévue pour le 29 aout, sur Prime Vidéo.