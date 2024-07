Paddington 3 : date de sortie, casting, bande-annonce et toutes les infos disponibles

La superbe saga Paddington va bientôt revenir dans nos salles obscures avec un troisième volet. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur le très attendu (du moins chez Écran Large) Paddington 3.

Démarrée en 2014 au cinéma, la franchise Paddington s’est imposée depuis comme une des meilleures séries de films pour enfant de ces dernières années. C’est à Paul King que l’on doit les réussites du premier opus et de son excellente suite, sortie en 2017. En plus d’avoir été des succès critiques, ses deux premiers longs-métrages ont aussi connu une jolie reconnaissance commerciale avec plus de 500 millions de dollars de recettes au box-office mondial. De quoi donner confiance pour un troisième volet.

Date de sortie possible, casting, bande-annonce, histoire… On vous récapitule tout ce qu’on sait jusqu’ici sur Paddington au Pérou.

« Une place pour Paddington 3, s’il vous plaît ! »

Y AURA-T-IL UN PADDINGTON 3 ?

Oui. Et on le sait depuis février 2021. À l’époque, c’était à Variety que StudioCanal avait déclaré “travailler très dur sur un troisième long-métrage avec un savoir-faire et un soin maximal – autant que sur le 1 et 2. » En 2022, le titre du film est révélé : Paddington au Pérou, avec un début de tournage en juillet 2023, entre Londres et le Pérou.

Paddington retourne chez lui

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE PADDINGTON 3 ?

Le 12 juin dernier, StudioCanal a révélé la date de sortie de Paddington au Pérou pour les salles françaises, depuis les réseaux sociaux. Si rien ne change d’ici là, on devrait pouvoir découvrir les nouvelles aventures de l’ourson au chapeau rouge le 5 février 2025 prochain. Encore un peu de patience !

🐻 Petit ours, grand voyage !

Découvrez la première affiche de #PaddingtonAuPérou, le 5 Février 2025 au cinéma. pic.twitter.com/2pQM9yZyFH — STUDIOCANAL (@StudiocanalFR) June 12, 2024

Y A-T-IL UNE BANDE-ANNONCE POUR PADDINGTON 3 ?

StudioCanal a dévoilé une première bande-annonce de Paddington au Pérou le 12 juin 2024 :

DE QUOI PARLERA PADDINGTON 3 ?

Selon le synopsis officiel, Paddington, dans ce troisième volet, devrait donc retourner au Pérou (son pays natal) afin de rendre visite à sa tante Lucy, à la Maison des ours retraités. Il sera bien entendu accompagné par les Brown, sa famille d’adoption dans les deux premiers long-métrages.

Paul King (réalisateur des deux premiers films et à l’écriture de ce troisième opus) a également confié à Total Films, en juin dernier, d’étranges éléments à propos du scénario. Selon lui, Paddington au Pérou ressemblerait, à certains égards, au troisième acte de la Palme d’or 2022 du Festival de Cannes : Sans filtre. Oui, on parle bien de la satire trash et irrévérencieuse de Ruben Östlund qui n’a vraiment rien d’un film pour enfant. Pour le coup, il y a de quoi être tout aussi curieux et inquiet de voir quelles pourraient être les similitudes entre ces deux films.

« Un ours qui parle ? »

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE PADDINGTON 3 ?

Du côté des acteurs, Ben Whishaw sera encore derrière la voix à l’ours, en version originale (Guillaume Gallienne, lui, est toujours présent pour la VF). On retrouvera également la famille Brown :

Hugh Bonneville (M. Brown)

Julie Walters (Mme Bird)

Madeleine Harris (Judy)

Samuel Joslin (Jonathan)

La géniale Sally Hawkins ne sera malheureusement plus de la partie. Elle sera donc remplacée par Emily Mortimer (The Newsroom) qui reprendra le rôle de Madame Brown. Parmi les nouveaux venus sur ce troisième opus, on compte quelques beaux noms, comme celui d’Olivia Colman (l’actrice britannique oscarisée est décidément partout) et Antonio Banderas.

Jim Broadbent, vu dans Paddington 2, sera lui aussi de retour, sans oublier Imelda Staunton qui prêtera de nouveau sa voix à Tante Lucy (à qui on fait des coeurs avec les doigts).

Un ours sans filtre

QUI EST LE REALISATEUR DE PADDINGTON 3 ?

Contrairement aux deux premiers opus, Paul King ne sera pas cette fois à la réalisation. En effet, au moment de la mise en chantier du projet, celui-ci était déjà occupé par le film Wonka, avec Timothée Chalamet. Mais pas de panique ! Le chef d’orchestre de la franchise est toujours présent à la production et à l’écriture du film. Pour la mise en scène, il faudra en revanche faire confiance à son successeur, Dougal Wilson. Malgré la maigre filmographie de ce dernier, Paul King a déclaré être très serein à son sujet dans un communiqué de presse en 2022 :



« Après avoir travaillé pendant 10 ans sur les films Paddington, je me sens absurdement protecteur du petit ours, et je suis ravi que Dougal soit là pour lui tenir la patte alors qu’il se lance dans sa troisième aventure sur grand écran. »

Où sortira Paddington 3 ?

Comme les deux précédents volets, Paddington 3 sortira exclusivement au cinéma.