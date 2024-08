Le film d’horreur de la rentrée dévoile sa bande-annonce : Bagman, la légende d’internet prend vie

La bande-annonce du film d’horreur de la rentrée, Bagman, vient de tomber. Ça donne presque envie que l’été se termine !

Alors que les fans du genre n’auront rien de moins que Alien : Romulus et Trap à se mettre sous la dent pendant l’été, la rentrée promet elle aussi des frissons. Lionsgate vient en effet de sortir la bande-annonce de Bagman, un nouveau film d’horreur qui promet de l’épouvante calibrée comme on l’aime un samedi soir. A une lettre de différence, on se retrouvait à Gotham City, mais il semblerait qu’ici aucun justicier ne soit là pour prêter main forte.

Réalisé par Colm McCarthy, à qui l’on doit bon nombre d’épisodes de séries, de Doctor Who à Black Mirror en passant par Peaky Blinders, mais aussi les films Outcast (2010) et le réussi The Last Girl (2016), Bagman sera porté par Sam Claflin (prince charmant de Blanche-Neige et le Chasseur, fringant Finnick Odair de Hunger Games ou encore grand méchant dans The Nightingale).

Bagman la main dans le sac

Si l’idée d’un “bagman” (que l’on pourrait traduire par “homme au sac”, ou pire, “homme-sac”) n’a peut-être rien de très effrayant de prime abord, il s’agit en réalité d’une creepypasta sortie sur le web il y a quelques années, à l’instar de Slender Man. Cette légende d’internet reprend une imagerie de contes traditionnels : celle d’une sorte d’ogre capturant les enfants dans son sac pour mieux les dévorer dans son antre.

Une parenté avec Coraline ?

Dans le film, c’est un père de famille qui se retrouve en proie au Bagman, monstre de son enfance. Alors que la créature est de retour pour tourmenter la progéniture de son ancienne victime, le héros devra trouver le moyen de se débarrasser pour de bon de ce cauchemar ambulant. Un schéma classico-classique mais efficace, et une bande-annonce qui coche toutes les cases de la série B horrifique polie (le passé trouble, la légende ancestrale, la famille en détresse… le tout saupoudré de jumpscares) mais potentiellement effrayante. Alors, pourquoi pas ?

Néanmoins, nous autres Français devront attendre encore un peu avant de savoir quand le Bagman viendra nous emporter, car si le 20 septembre a été annoncé comme date de sortie aux États-Unis, aucune sortie française n’a pour le moment été officialisée.