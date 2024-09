Le nouveau buzz horrifique de YouTube : Milk & Serial, un found-footage amateur qui mérite le coup d’œil

Le véritable film d’horreur de l’été n’est pas sorti en salles. Milk & Serial, fait pour une bouchée de pain par une équipe amateure, fait sensation sur YouTube.

On ne compte plus les nouveaux talents de l’horreur qui se sont fait connaître sur internet : de David F. Sandberg, réalisateur de l’ultra-efficace court-métrage Lights Out qui a eu l’opportunité d’en tirer la version longue Dans le Noir en 2016, ce qui a lancé sa carrière, au youtubeur Kyle Edward Ball qui a proposé en 2022 le film expérimental The House (Skinamarink) tiré des courts-métrages de sa chaîne Bitesized Nightmares, en passant par le duo de frères vidéastes Danny et Michael Philippou qui ont signé le succès La Main en 2022 également.

Aujourd’hui, c’est un autre réalisateur en herbe qui a attiré l’attention sur lui via YouTube, puisque le jeune Curry Barker a mis en ligne le 8 août 2024 une fiction d’une durée de 62 minutes appelée Milk & Serial, écrite, réalisée et montée par lui. Le (court) long-métrage raconte l’histoire d’une mauvaise plaisanterie qui tourne mal, et qui révèle le côté sombre d’un duo de farceurs. Réalisé en found-footage avec une toute petite équipe, le film a été fait pour la (vraiment) modique somme de 800 dollars. Un investissement fructueux, puisque Milk & Serial pourrait bien faire des petits.

Une image de qualité… YouTube

Milk & Serial, un phénomène en devenir ?

S’il n’est pas réalisateur de cinéma, Curry Barker n’est pas non plus un inconnu ni même un novice. Avec Cooper Tomlinson, également acteur et producteur de Milk & Serial, il tient la chaîne YouTube that’s a bad idea (oui, sans majuscule), que le duo alimente de nombreux sketchs comiques ou horrifiques et qui ne rassemble pas loin de 640 000 abonnés.

La plupart des vidéos de la chaîne dépassent les 100 000 vues, aussi il n’est pas étonnant qu’avec un tel terrain, le format exceptionnel (pour cette chaîne) d’un found-footage ambitieux de plus d’1 heure dépasse les 400 000 vues, comme c’est actuellement le cas. La mise en ligne datant de seulement deux semaines au moment de la publication de cet article, il y a fort à parier que le compteur va continuer à grimper dans les mois à venir.

Si ces chiffres peuvent sembler modestes à l’échelle de YouTube (rien que le court-métrage de 24 minutes The Chair, des mêmes créateurs, sorti il y a 1 an, cumule aujourd’hui 5,5 millions de vues), ils sont en réalité très corrects rapportés aux performances moyennes de la chaîne et au format d’une fiction longue (pour la plateforme). D’autant qu’ils sont encore très provisoires.

Grâce à un bouche-à-oreille positif, Barker a ainsi déjà largement remboursé les 800 dollars dépensés pour réaliser le film, comme l’explique Screen Rant, puisque rien que la revente de la caméra utilisée a été profitable, et que l’argent recueilli grâce aux publicités sur YouTube a permis à Milk & Serial d’être rentable pour son créateur.

Why so serial?

Et la suite ?

Mais au-delà du bruit fait sur YouTube et parmi les amateurs de pépites horrifiques indépendantes, Milk & Serial pourra-t-il être un tremplin vers le long-métrage de cinéma, comme ce fut le cas à une époque pour Damien Leone et sa saga Terrifier ? C’est bien possible, puisque le film est se termine de manière suffisamment ouverte pour pouvoir imaginer des suites ou un remake version longue.

Mais Barker ne se tourne pas les pouces en attendant qu’Hollywood toque à sa porte, puisque comme le rapporte Variety, le vidéaste est, en ce moment-même, plongé dans la recherche du casting de son prochain court-métrage, qui s’appellera Obsession. Le film sera cette fois-ci accompagné par Tea Shop Productions, même si le budget semble encore limité. Le réalisateur explique à Variety :

“Je n’ai jamais eu de budget de ma vie. J’ai travaillé sur ce scénario pendant 8 mois en faisant des allers-retours avec cette boîte de production, et c’était génial.”

Là où Milk & Serial peut sembler suivre un schéma très classique de found-footage amateur, Barker annonce d’ores-et-déjà qu’il ira beaucoup plus loin avec ce nouveau projet.

“Ce sera de l’horreur à 100%. Ce sera terrifiant et complètement fou. Je crois que ce film ne ressemblera à rien de ce qu’on a pu voir auparavant. Ce sera très différent de Milk & Serial. Je ne serai pas au casting, et ce ne sera pas du found-footage. Ce sera plutôt mis en scène comme The Chair”.

En attendant d’avoir des nouvelles de ce nouveau talent de l’horreur, Milk & Serial est à découvrir sur la chaîne that’s a bad idea, tout comme The Chair.