Nosferatu : une nouvelle image sanglante pour le film de vampire horrifique de Robert Eggers

Nosferatu, le film de vampires de Robert Eggers, se dévoile encore un peu plus avec une image marquante de Lily-Rose Depp en sang.

Les Dracula des années 30, ceux de la Hammer, celui de Coppola, les Nosferatu de Werner Herzog et Murnau, True Blood, Vampire Diaries, Twilight… la figure du vampire est une source d’inspiration au cinéma et en série depuis plus d’un siècle pour le meilleur et pour le pire, et ça n’est pas près de s’arrêter. En effet, Robert Eggers, après The Witch, The Lighthouse et The Northman a décidé de revisiter à sa sauce le célèbre Nosferatu.

Même si son remake de Nosferatu a connu une production très compliquée, le film est enfin proche de débarquer dans les cinémas (près de 10 ans après qu’Eggers est lancé le projet). Décrit comme un « conte gothique sur l’obsession, l’amour, la peur et la séduction », Nosferatu s’est dévoilé dans une bande-annonce terrifiante qui a déjà donné une petite idée de la version d’Eggers. Et cette fois, c’est à travers une nouvelle image qui fait froid dans le dos que le film continue sa promo.

Les griffes de la nuit

Nosfera-tue

Sur cette nouvelle image (visible ci-dessous), nous voyons Lily-Rose Depp avec du sang sortant en grande quantité de sa bouche et de ses yeux. Bien évidemment, cette nouvelle image ne nous apprend pas grand-chose même si on peut supposer quelques pistes sur la scène qu’elle représente. Comme Lily-Rose Depp incarne Ellen Hutter, la photo est sans doute tirée du moment où Ellen se fait mordre et devient, elle-même, une vampire.

Cela reste une possibilité et on n’est pas à l’abri que Robert Eggers est décidé de complètement modifier l’histoire pour revisiter pleinement le mythe. En tout cas, comme dans le film de Murnau, le jeune clerc de notaire Thomas Hutter (incarné ici par Nicholas Hoult) devra sûrement faire le deuil de sa femme Ellen (encore) et combattre le comte Orlok (incarné lui par Bill Skarsgård), installé en face de chez eux.

Death Throat

Bill Skarsgård, justement, avait donné ces éléments lors d’une interview Esquire avec concernant le traitement de Nosferatu dans le film :

« Il est immonde. Mais tout ça est très sexualisé. le film joue sur l’obsession sexuelle autour du pouvoir du monstre et ce que ça procure au spectateur. Si tout va bien, les spectateurs seront à la fois un peu attirés par lui et en même temps révulsés par cette attirance. »

Si tout cela donne l’eau (ou le sang) à la bouche, il faudra encore un peu patienter, le film étant prévu non pas pour Halloween mais… pour Noël, le 25 décembre, un choix légèrement surprenant. Et les fans de vampires seront également servis avec Dracula : A Love Tale de Luc Besson, dont le tournage est quasiment fini, ne restant que quelques prises de vue à l’automne dans le Jura. Le film se passera à Paris à l’approche des cent ans de la Révolution Française et devrait aussi beaucoup parler d’amour. Sortie cette fois prévue en 2025.