Netflix : le thriller politique à la Maison-Blanche de Kathryn Bigelow dévoile son casting

Le prochain film de Kathryn Bigelow avec Netflix a dévoilé son casting principal, et ça sent plutôt bon !

Si Kathryn Bigelow s’est illustrée grâce à une filmographie puissante et en devenant la première femme à recevoir l’Oscar de la meilleure réalisation avec Démineurs en 2010, ça fait malheureusement désormais plus de 7 ans qu’on ne l’a pas vu derrière la caméra. Son dernier film, Detroit, traitant des émeutes survenues dans la ville américaine en 1976, est en effet sorti en 2017. Et c’est pourquoi beaucoup attendent avec impatience que la cinéaste fasse son grand retour.

Alors qu’elle devait faire un film catastrophe abandonné par Netflix, la réalisatrice va malgré tout revenir chez le N rouge. Kathryn Bigelow prépare en effet un film de guerre, et depuis l’annonce, on se demande de quoi il en retournera. Et justement, on vient d’en apprendre un peu plus sur son casting, ce qui va déjà nous donner quelques précisions supplémentaires.

Kathryn Bigelow, Netflix & Co.

Comme l’a confirmé Deadline, on sait désormais qu’Idris Elba et Rebecca Ferguson feront partie du casting du prochain long-métrage de Kathryn Bigelow. On ne connait toutefois pas encore la nature de leurs rôles, tout comme l’histoire précise et le titre de ce film, restés secrets.

Néanmoins, certaines sources de Deadine avaient rapporté en mai 2024 qu’il s’agirait d’un thriller politique se rapprochant du ton de Detroit et que son intrigue se déroulerait dans la Maison-Blanche. Il parlerait notamment d’un groupe de responsables de crises devant faire face à une attaque de missile imminente contre les États-Unis.

Les Bene Gesserit sont-elles également derrière la Maison Blanche ?

À ce stade, il va falloir encore patienter un moment avant de découvrir le film. Comme le titre et l’intrigue, la date de sortie n’a évidemment pas encore été dévoilée. Reste qu’avec un peu de chance, si le film est un succès, on peut espérer que Kathryn Bigelow puisse relancer l’adaptation du roman Aurora de David Koepp qui promettait de très belles choses.