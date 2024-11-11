Mission : Impossible 8 : première bande-annonce ultra-spectaculaire… qui annonce la fin de la saga ?

Mais suite au succès très tiède du septième épisode en 2023, Tom Cruise et le studio ont fait machine arrière. Trois mois après la sortie, ce sous-titre était discrètement abandonné. Et presque un ans après, le titre officiel est dévoilé avec la première bande-annonce : The Final Reckoning .

Mission : Impossible 8 aurait dû s’appeler Dead Rockoning Partie 2 . C’était le plan puisque Mission : Impossible 7 s’appelle Dead Reckoning Partie 1 , et qu’à la fin Ethan Hunt et son équipe n’avaient pas encore sauvé le monde.

Mission : Impossible – The Final Reckoning, c’est un moyen d’assurer une petite continuité avec Dead Reckoning, sans pour autant être réduit à la deuxième partie d’un film qui a moyennement attiré le public. Et surtout, c’est un titre lourd de sens, qui laisse entendre que la fin est possible. Pour cette histoire ? Pour la saga ? Pour le personnage de Tom Cruise ?

Ce doute est évidemment intentionnel, et sera certainement un bon argument marketing pour créer l’événement que Mission : Impossible 7 n’a pas réussi à être. Et la première bande-annonce de Mission : Impossible 8 le confirme.

Tom Cruise que coûte

FINAL MISSION : IMPOSSIBLE (OU PAS)

« Nos vies sont la somme de nos choix ». « Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez fait, nous a conduits à ça ». « J’ai besoin que tu me fasses confiance… une dernière fois ».

Le ton est grave, et la bande-annonce de Mission : Impossible – The Final Reckoning met le paquet pour indiquer que, promis, cette mission sera plus que jamais dangereuse. Et surtout, qu’elle va servir de bouquet final pour les aventures d’Ethan Hunt, qui a couru l’équivalent de 43 marathons depuis le premier épisode.

Mission : Impossible 7 avait fait revenir Eugene Kittridge (Henry Czerny), l’ancien directeur de l’IMF (The Impossible Mission Force) vu dans le premier épisode, sorti en 1996. Mission : Impossible 8 continue sur la lancée en réutilisant des images du film réalisé par Brian De Palma dans la bande-annonce, comme pour annoncer que le héros va devoir passer à la caisse après tant d’aventures, de missions périlleuses et d’impossibles succès.

A noter qu’Angela Bassett sera de retour dans le rôle d’Erika Sloane, après son absence dans Dead Reckoning Partie 1, et que Pom Klementieff est montrée au milieu de la bande d’Ethan, après avoir été une adversaire de taille dans le précédent film – où elle finissait néanmoins par sauver les héros, après avoir été trahie par les méchants.

Quelques nouveaux visages

MISSION : IMPOSSIBLES BUDGETS

Ce n’est pas la première fois que la fin potentielle de la saga Mission : Impossible semble sur la table. A l’époque de Mission : Impossible 3, le studio Paramount avait mis fin à son contrat avec la boîte de production de Tom Cruise, après 14 ans de collaboration. Mission : Impossible 4 était finalement arrivé huit ans après, mais avec le personnage de Jeremy Renner, alors considéré comme un possible nouveau Ethan Hunt.

L’énorme succès de Mission : Impossible – Protocole fantôme a certainement aidé à sécuriser la place de Tom Cruise, qui a depuis permis à la franchise d’atteindre des sommets au box-office. Du moins jusqu’à Dead Reckoning Partie 1, qui a gentiment dégringolé.

Mission : Impossible (1996) : 399 millions au box-office

(1996) : 399 millions au box-office Mission : Impossible 2 (2000) : 549 millions au box-office

(2000) : 549 millions au box-office Mission : Impossible 3 (2003) : 399 millions au box-office

(2003) : 399 millions au box-office Mission : Impossible – Protocole fantôme (2011) : 694 millions au box-office

(2011) : 694 millions au box-office Mission : Impossible – Rogue Nation (2015) : 688 millions au box-office

(2015) : 688 millions au box-office Mission : Impossible – Fallout (2018) : 786 millions au box-office

(2018) : 786 millions au box-office Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 (2023) : 566 millions au box-office

Fallout, toujours le plus gros succès de la saga

Autre problème qui n’arrange pas les affaires : Dead Reckoning Partie 1 était l’épisode le plus cher de toute la saga, avec un budget de plus de 220 millions de dollars (290 millions en réalité, mais les assurances Covid ont remboursé une partie). Mission : Impossible – The Final Reckoning aurait fait encore plus fou : environ 400 millions de dollars, selon The Hollywood Reporter.

C’est un budget comparable à Avatar 2 (350-400 millions), Pirates des Caraïbes 4 (environ 380 millions), ou le récent Fast X (près de 380 millions selon la rumeur, non démentie). Et c’est sans compter le budget marketing.

Dans un article publié en novembre 2024, The Hollywood Reporter lâchait aussi une petite information croustillante : Paramount envisageait de vendre Mission : Impossible 8 comme le dernier opus de la saga. Sachant que Tom Cruise a déjà répété qu’il n’avait aucune envie de s’arrêter, rien n’est très clair.



Dans tous les cas, Mission : Impossible – The Final Reckoning sortira le 21 mai 2025 en France. La rumeur parle déjà d’une potentielle présentation à Cannes. Et vu que le festival a servi de rampe de lancement vers le cimetière pour quelques blockbusters (Solo : A Star Wars Story, Indiana Jones 5), ce serait un signe de grande confiance pour Paramount.

