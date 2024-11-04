Mission : Impossible 8 – le budget a explosé pour atteindre celui d’Avatar 2, apparemment

Le budget de Mission : Impossible 8 avec Tom Cruise aurait tellement explosé qu’il rivaliserait avec Avatar et Star Wars.

La machine Mission : Impossible est-elle encore en train de dérailler ? A l’époque de Mission : Impossible 3 (2006), qui avait nettement moins attiré que les deux précédents, tout Hollywood prédisait que c’en était fini pour Tom Cruise et Ethan Hunt. C’était sans compter sur l’amour du public pour l’acteur-producteur-cascadeur-demi-dieu, puisque la saga a atteint des sommets au box-office avec Mission : Impossible – Fallout (2018) et son record de 786 millions.



Mais la chute n’en a été que plus dure. L’épisode d’après, Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 (2023), est redescendu en flèche avec « seulement » 566 millions au box-office, soit un score comparable comparable à Mission : Impossible 2 (2000), sans l’inflation. Sachant que ce Mission : Impossible 8 avait coûté plus de 220 millions de dollars (290 millions en réalité, mais les assurances Covid ont remboursé une partie), soit un budget record pour la saga, c’était un bilan financier en demi-teinte.

Mission : Impossible 8 arrivera en mai 2025 avec la lourde tâche de rectifier le tir, et montrer que ce n’était qu’un petit ralentissement sans conséquence. Sauf que c’est peut-être très mal parti puisque le budget de ce nouveau film serait complètement délirant.

A deux doigts d’aller trop loin

MISSION : IMPOSSIBLE BUDGET

Ça vient de The Hollywood Reporter, donc c’est une source sérieuse. Dans un article du 1er novembre 2024 consacré au projet de suite du film Jours de tonnerre (1990), dans la même idée que Top Gun : Maverick qui avait tout explosé au box-office en 2022, le média américain bien renseigné lâche une petite bombe à propos de Mission : Impossible 8 :

« Le projet a eu un développement long et difficile, avec un budget qui approcherait des 400 millions à cause des retards – en partie à cause des grèves en 2023 à Hollywood. »

Le tournage de Mission : Impossible 8 (encore sans titre officiel) aurait commencé en mars 2022, avec une pause pour assurer la promo de Dead Reckoning Partie 1 autour de sa sortie en juin 2023. Les grèves à Hollywood ont ensuite bouleversé le planning, et tout avait été officiellement stoppé en juillet 2023. La reprise a finalement eu lieu en mars 2024. Nul doute que ces délais ont compliqué la production, et alourdi la note.

Ce n’est pas la première fois que le budget du huitième épisode de la saga de Tom Cruise fait l’objet de rumeurs. En juin 2024, Puck avait affirmé qu’il avait passé la barre des 300 millions, ce qui était déjà énorme, même si proche de celui de Dead Reckoning Partie 1.

Tom Cruise qui retrouve la source des infos sur le budget

MISSION : IMPOSSIBLE RENTABILITÉ ?

Un coût de 400 millions, c’est une autre paire de manche. C’est un budget comparable à Avatar 2 (350-400 millions selon The Hollywood Reporter), Pirates des Caraïbes 4 (environ 380 millions), ou le récent Fast X (près de 380 millions selon la rumeur, non démentie). Et c’est sans compter le budget marketing.

Certes, c’est moins que Star Wars : Le Réveil de la Force (près de 450 millions), Jurassic World : Fallen Kingdom (432 millions) et Star Wars : L’Ascension de Skywalker (416 millions), considérés comme les blockbusters récents les plus chers. Mais ce n’est pas comparable puisque ces franchises visaient des scores bien plus hauts au box-office – le milliard.

Et c’est ça le problème : la saga Mission : Impossible peut-elle justifier un tel budget ?

Skyfallout

Hormis quelques incidents de parcours, la saga Mission : Impossible a presque suivi une trajectoire exemplaire au box-office :

Mission : Impossible (1996) : 399 millions au box-office

(1996) : 399 millions au box-office Mission : Impossible 2 (2000) : 549 millions au box-office

(2000) : 549 millions au box-office Mission : Impossible 3 (2003 ) : 399 millions au box-office

(2003 ) : 399 millions au box-office Mission : Impossible – Protocole fantôme (2011) : 694 millions au box-office

(2011) : 694 millions au box-office Mission : Impossible – Rogue Nation (2015) : 688 millions au box-office

(2015) : 688 millions au box-office Mission : Impossible – Fallout (2018) : 786 millions au box-office

(2018) : 786 millions au box-office Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 (2023) : 566 millions au box-office

Nul doute que le succès phénoménal de Fallout a donné envie à l’équipe de rêver plus grand. D’où un Dead Reckoning construit en deux parties, du moins en théorie puisque le titre Dead Reckoning Partie 2 a été discrètement abandonné fin 2023, probablement pour recalibrer le huitième opus comme un film à part entière – et pas la suite directe d’un film qui a nettement moins attiré le public.

Dead Reckoning Partie 2 qui arrive incognito

Avec un budget de 400 millions, Mission : Impossible 8 aurait besoin de beaucoup, beaucoup d’entrées en salles pour être un véritable succès. Et si le milliard au box-office semblait à portée de main après le carton Fallout, le succès tiède de Dead Reckoning Partie 1 a démontré que rien n’était acquis.

Prévu au départ pour 2022, puis 2023, puis 2024, Mission : Impossible 8 a été repoussé à mai 2025. En France, ce sera le 21 mai.

Aux dernières nouvelles, Tom Cruise n’a absolument pas l’intention de s’arrêter là… mais selon The Hollywood Reporter, le studio aimerait vendre le huitième épisode comme « le dernier ». La bande-annonce ne devrait pas tarder, avec un titre officiel.