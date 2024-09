Minecraft : un premier extrait qui fait peur pour le film adapté du jeu

Jack Black et Jason Momoa essaient de faire rire dans un extrait du film Minecraft, et on s’en serait bien passé.

Il y a la bonne et la mauvaise adaptation de jeu vidéo au cinéma. La mauvaise, elle prend un jeu vidéo, et elle l’adapte. Alors que la bonne, elle prend un jeu vidéo, elle l’adapte… mais c’est une bonne adaptation. Dans le cas de Minecraft, Le Film, on évitera de le classifier dans une case ou dans l’autre avant d’avoir vu le film, quand bien même le premier teaser pour Minecraft avait été très déroutant, et que les détails concernant le comportement toxique de Jason Momoa sur le plateau de tournage n’ont rien de rassurant.

Quoi qu’il en soit, on sait bel et bien que le film de Jared Hess (Napoléon Dynamite, Super Nacho) est taillé pour avoir un succès monstre. Avec ses 300 millions d’exemplaires vendus, Minecraft c’est une mine d’or vidéoludique et autant de spectateurs potentiels, plus papa et maman qui accompagneront leurs marmots dans les salles (on sait que les adultes jouent aussi à Minecraft, pas la peine de sortir les piques). Un premier extrait du film a été dévoilé, et s’il parvient à faire rire, c’est d’un rire embarrassé.

First clip from the live-action ‘MINECRAFT’ movie.



In theaters on April 4, 2025. pic.twitter.com/uA7ZbDQt7X — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 28, 2024

Le craft de Minecraft

Mêlant acteurs en prise de vues réelles et environnement en images de synthèse, le film Minecraft semble vouloir mettre ses pieds cubiques dans les traces de la saga Jumanji. Le concept devrait d’ailleurs être exactement le même, avec une bande de jeunes (et Momoa) qui atterrissent dans le monde fait de blocs du jeu de Mojang. Le premier extrait dévoilé par Legendary Pictures montre Steve (Jack Black) face au jeune Henry (Sebastian Eugene Hansen) et Garrett « The Garbage Man – l’Éboueur » Garrison (Jason Momoa).

En bon PNJ de jeu vidéo, Steve montre aux personnages principaux comment fonctionne la table de craft (ou d’artisanat) du monde virtuel dans lequel ils sont coincés. Référence directe à l’une des mécaniques majeures du jeu vidéo, cette table permet de créer des objets en fusionnant des éléments récoltés au cours de l’exploration.

Haro sur les Piglins

Steve montre comment fabriquer une épée, fort utile quand il s’agit de survivre face à des Piglins en furie, puis Garrett choisit de jouer les gros bras en voulant produire une lame bien plus grosse. Réminiscence de Conan le Barbare ou besoin de compensation, qui sait ? Toujours est-il que le plan de Garrett tombe à l’eau et il finit par produire des seaux qui sont « très utiles ici » explique Steve. La séquence tombe complètement à plat, ne parvenant à suggérer aucun sourire, si ce n’est un rictus gêné.

Annoncé en 2014, le film Minecraft a été prisonnier dans un processus de développement infernal pendant presque une dizaine d’années. Les réalisateurs Shawn Levy, Rob McElhenney et Peter Sollett ont tous jeté l’éponge avant que Jared Hess ne prenne officiellement les rênes du projet en 2022. A priori, cette adaptation aura un solide budget de départ de 150 millions de dollars. À titre de comparaison, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle avait bénéficié d’un budget de 90 millions et Jumanji : The Next Level, d’un budget estimé à 130 millions.

On s’abstiendra de juger le produit final sur la simple présentation de ce court extrait, évidemment. Le film Minecraft de Jared Hess avec Jason Momoa et Jack Black est prévu pour le 2 avril 2025 dans les salles de cinéma françaises.