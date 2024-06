Megalopolis : enfin une date de sortie française pour le film fou de Francis Ford Coppola

On sait enfin quand sortira Megalopolis, le film complètement dingue de Francis Ford Coppola, en France.

Megalopolis est un projet démentiel qui trotte dans la tête de Coppola depuis des dizaines d’années. À tel point qu’il a dû, débourser une bonne partie de sa fortune personnelle pour le réaliser (environ 120 millions de dollars de budget). Francis Ford Coppola a tout donné pour son film de cœur dont personne ne voulait vraiment, mais il a concrétisé ce rêve, ce pari fou. Résultat : un film unique, ambitieux, audacieux, à la fois magnifique et trop plein… qui a tout autant émerveillé qu’agacé la Croisette.

Treize ans après Twixt, les fans de Coppola attendent donc avec impatience de pouvoir découvrir Megalopolis à leur tour. Depuis plusieurs semaines, on sait que le film sera distribué par Le Pacte en France, et un gros mois après son passage à Cannes, on connaît désormais la date de sortie du film.

A lire aussi On a vu Megalopolis, le fiasco de Coppola

Megalopolis : Coppo enfin là

C’est sur Twitter, quelques heures après que Lionsgate (le distributeur américain) est annoncée la date de sortie aux Etats-Unis (le 27 septembre) que Le Pacte a donc révélé celle française. Ainsi, le très ambitieux Megalopolis va venir envahir nos salles le 25 septembre au cinéma. Alors qu’il a eu l’idée du film au début des années 80, la vision du réalisateur va donc bien prendre vie dans les salles françaises. Le choix de la période n’est en tout cas pas anodin, spot préférentiel pour les Oscars même si la concurrence sera féroce rapidement.

En effet, le film sortira une semaine seulement avant le très attendu Joker : Folie à deux qui monopolisera sûrement le terrain médiatique et les salles de cinéma. On peut toutefois supposer que Le Pacte (et la promo général du film) s’appuiera notamment sur son énorme casting (Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia Labeouf, Jason Schwartzman et Aubrey Plaza) pour attirer les foules.

Nous manipulant le temps pour que le film sorte plus vite

Pour rappel, Megalopolis conte l’histoire de César Catilina (Driver), un architecte utopiste ayant le pouvoir d’arrêter le temps, qui rentre en conflit avec Franklyn Cicero (Esposito), maire extrêmement conservateur de la ville de New Rome, qui refuse de voir celle-ci changer. La fille du maire, Julia Cicero (Emmanuel), amoureuse de César, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble être le mieux pour l’avenir de l’humanité.

Pour découvrir cette New Rome imaginée par l’immense réalisateur d’Apocalypse Now et de la trilogie Le Parrain, il faudra juste donc patienter tout l’été, et attendre le 25 septembre.