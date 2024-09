Le Spider-Man de Tom Holland aura évidemment droit à un Spider-Man 4 dans l’univers cinématographique Marvel (le MCU). Toutes les informations sur le projet sont regroupées ici.

Après la trilogie culte Spider-Man de Sam Raimi, et l’échec des deux films The Amazing Spider-Man dont les suites ont été annulées, le super-héros créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1962 est revenu sous le feu des projections grâce au MCU.

Depuis sa première apparition dans Captain America : Civil War en 2016, le Spider-Man de Tom Holland a mené une carrière d’Avengers (Infinity War, Endgame) et de super-héros solo avec trois films (Homecoming, Far From Home, No Way Home). Et en quelques années, il a aligné les succès, avec notamment l’hallucinant 1,9 milliard au box-office pour No Way Home.



Evidemment, un Spider-Man 4 était inévitable. Indices sur la date de sortie possible, le casting et l’histoire… Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur ce Spider-Man 4.

Trois Spidey en chair et en os, mais toujours aucun dans le Spider-Verse…

Y aura-t-il un Spider-Man 4 ?

Oui ! Après que le nom de Jon Watts a circulé un moment, c’est Daniel Destin Cretton (Shang-Chi) qui aurait finalement été choisi pour réaliser ce Spider-Man 4, comme l’a relayé The Hollywood Reporter et d’autres médias en septembre 2024.

Next 'Spider-Man' Movie At Sony And Marvel Eyes Destin Daniel Cretton As Director https://t.co/AdfkJ67qQh — Deadline (@DEADLINE) September 9, 2024

Dès 2019, un Spider-Man 4 était en développement, selon Deadline. Tom Holland n’avait signé que pour trois films solo, mais il expliquait en février 2021 à Collider :

« No Way Home est mon dernier film contractuellement, et je leur ai toujours dit que s’ils voulaient que je revienne, je reviendrais sans hésiter une seconde. J’ai aimé chaque minute passée dans ce monde incroyable. Ca a changé ma vie pour le mieux, donc j’ai de la chance. »

En octobre 2021, l’acteur expliquait néanmoins chez Entertainment Weekly que No Way Home avait été conçu comme « une conclusion », et « comme la fin de la franchise » :

« Si on a la chance de continuer l’histoire de ces personnages, ce sera une version différente. Ce ne sera plus la trilogie Homecoming. On essaierai de construire quelque de différent dans le ton des films ».

On a peur de savoir ce qui peut arriver après ça

En novembre 2021, la productrice Amy Pascal confirmait que Spider-Man serait de retour, chez Fandango :

« Ce n’est pas le dernier film qu’on va faire avec Marvel. Ce n’est pas le dernier film Spider-Man. On se prépare à faire le prochain Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. On réfléchit à trois films ».

Kevin Feige, le boss de Marvel, l’a à son tour confirmé au New York Times en décembre 2021. Le développement a cependant été stoppé avec les grèves des scénaristes en 2023, comme l’expliquait Amy Pascal en mai 2023 :

« Est-ce qu’on va faire un autre film ? Bien sûr. On est en plein dedans, mais personne ne travaille pendant la grève des scénaristes. Nous les soutenons, et dès que tout sera réglé, on commencera ».

Répondre aux questions quand t’as pas négocié ton salaire

En novembre 2023, Tom Holland a redit que Spider-Man 4 était discuté, lors d’une conférence de presse Critics Choice Association :

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’on a sérieusement commencé à discuter de ce que pourrait être un quatrième film. (…) Je ne ferai pas un quatrième film pour le principe. Il faudra que ça en vaille la peine pour le personnage ».

Le 26 mars 2024, TheInSneider a annoncé que le tournage de Spider-Man 4 aurait lieu à l’automne 2024, à partir de septembre ou octobre.

Paré pour trois autres films

De quoi parlera Spider-Man 4 ?

Aucun synopsis officiel n’a été dévoilé, mais Spider-Man 4 devrait logiquement prendre la suite de Spider-Man : No Way Home. Dans la dernière séquence du film, on le voit se balancer au milieu des buildings dans un tout nouveau costume, plus simple que son ancienne armure Tony Starkienne. Ce quatrième film se concentrera donc sûrement sur un Spidey urbain, loin des voyages internationaux et intersidéraux des précédents volets.

S’il revient bien à une lutte contre la criminalité de New York, il pourrait croiser la route d’autres héros tels que Daredevil, She-Hulk ou le Punisher. Il n’est pas à exclure que Peter Parker forme sa relève. Il pourrait s’agir de Miles Morales (au risque de faire écho aux jeux vidéo récents), mais aussi de Silk/Cindy Moon, une jeune fille possédant des pouvoirs à peu près similaires à ceux de Spider-Man.

Il y a le choix

Du côté des vilains, le MCU a déjà lancé plusieurs pistes. Déjà, la fin de No Way Home a montré le crachat symbiotique abandonné par Eddie Brock/Venom sur le comptoir d’un bar avant qu’il ne disparaisse de l’univers cinématographique Marvel (mais Venom 3 a tout l’air de vouloir régler le « problème » d’après ce qu’on voit dans la bande-annonce).



Le Caïd a aussi de quoi être une grosse épine dans le pied de Spider-Man. Le baron du crime pourrait candidater pour le poste de maire de New York afin d’interdire les justiciers masqués, comme dans les comics. La fin de la série Echo l’annonçait.

Enfin, on peut supposer que Ned Leeds (l’ami de Peter Parker ayant oublié son existence après le sort de Doctor Strange) devienne le dangereux Hobgoblin de la même manière que son homologue dessiné. Ce destin sombre, mais passionnant, mettrait en confrontation les deux anciens amis.

Ned vendeur

Que sait-on sur le casting de Spider-Man 4 ?

Le retour de Tom Holland n’est pas encore officiel, même s’il est quasiment certain. De sa présence dépendra aussi probablement celles de Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned). On croise les doigts et les orteils pour que J.K. Simmons reprenne dans tous les cas la moustache de J. Jonah Jameson, personnage qu’il a incarné dans la trilogie de Sam Raimi et brièvement dans Far from Home et No Way Home.

Maintenant que Spider-Man est installé dans le MCU, et que Daredevil est revenu à la maison, une véritable rencontre entre Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) et le Tisseur peut être espérée. On est aussi en droit de fantasmer un affrontement entre Spidey et Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk) maintenant que l’acteur a remis la veste du massif gangster dans Hawkeye et Echo (et que Daredevil : Born Again se profile).

Jamais l’un sans l’autre

Quelle est la date de sortie possible de Spider-Man 4 ?

Actuellement, il n’y a aucune date de sortie pour Spider-Man 4. Mais si le film est bien tourné fin 2024, c’est un gros indice.

L’agenda des sorties MCU a beaucoup changé, notamment suite aux grèves des scénaristes et des acteurs.

Février 2025 : Captain America 4

Mai 2025 : Thunderbolts

Juillet 2025 : Les 4 Fantastiques

Novembre 2025 : Blade

Mai 2026 : Avengers 5 (alias Avengers : Doomsday )

(alias ) Mai 2027 : Avengers 6 (alias Avengers : Secret Wars)

Captain America: Brave New World est reparti en tournage en 2024, pour des reshoots. La production de Thunderbolts a enfin été lancée début 2024, après avoir été reportée plusieurs fois. Blade ayant enchaîné les problèmes (changement de réalisateur, réécritures…), il pourrait certainement être encore une fois décalé.

Dans tous les cas, ce serait étonnant que ce Spider-Man 4 n’arrive pas avant (ou pendant ?) Avengers 5 et Avengers 6. Sachant que ces deux films sont sûrement en train d’être réécrits eux aussi, suite aux problèmes judiciaires de l’acteur Jonathan Majors, qui devait être le grand ennemi des héros après son introduction dans Loki et Ant-Man 3.



Spider-Man 4 pourrait très bien être rajouté quelque part dans l’agenda, entre 2025 et 2026 par exemple. Il reste l’un des héros les plus populaires, et Marvel voudra forcément l’exploiter, surtout après les bides d’Ant-Man 3 et The Marvels.

Destin Daniel Cretton (‘Shang-Chi’) is set to direct ‘SPIDER-MAN 4’



Filming is eyeing to begin in early 2025.



(Source: https://t.co/U673GmRYyM) pic.twitter.com/4n1sVEUptm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 9, 2024

Où sera diffusé Spider-Man 4 ?

Après le succès retentissant de No Way Home (septième plus gros score au box-office de l’histoire du cinéma, hors inflation), Marvel ne va pas se contenter d’une sortie sur les plateformes de streaming pour Spider-Man 4. Le quatrième volet des aventures de Peter Parker devrait donc être diffusé dans les salles obscures.

L’AUTRE Spider-man 4 qu’on veut voir

Il y a un autre Spider-Man 4 qu’on aurait voulu voir : celui de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Il devait arriver après Spider-Man 3, mais tout a été annulé.

Pourquoi ? Que s’est-il passé ? On explique tout en vidéo.