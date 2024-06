Après Marvel, cette actrice veut rejoindre James Gunn chez DC et elle a déjà un personnage en tête

Après être passée par Marvel, cette actrice aimerait désormais rejoindre James Gunn dans l’univers DC et elle sait déjà quel personnage elle voudrait jouer.

Avec le reboot de l’univers étendu de DC et l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête du DCU (le nouveau DCEU), on se demande assez logiquement ce que le rival de Marvel va nous préparer. En effet, entre la fin assez désastreuse du DCEU (et son « génialissime » Aquaman 2) et les nouveaux projets pleins de promesses du studio, on se dit que DC va peut-être enfin sortir la tête de l’eau (haha) et nous redonner envie de suivre les aventures de ses super-héros.

Et alors que James Gunn a agrandi le casting de son Superman, on vient d’apprendre qu’une actrice ayant fait partie du Marvel Cinematic Universe voudrait rejoindre le DCU afin de travailler avec le réalisateur.

« C’est qui la traître ?! »

De Marvel à DC, mais toujours avec James Gunn

Mais qui donc pourrait faire le voyage Marvel/DC pour les beaux yeux de James Gunn ? Eh bien, il s’agit de Pom Klementieff, une actrice qui le connait bien puisqu’elle a travaillé avec lui via Les Gardiens de la Galaxie 2 et 3 où elle jouait le rôle de Mantis. Et lors de son passage à la Superhero Comic Con de San Antonio, elle a révélé avoir discuté avec James Gunn pour potentiellement rejoindre le nouvel univers DC.

Selon Agents of Fandom, on lui a alors demandé si elle avait déjà un personnage en tête, et Klementieff n’a pas voulu trop en dire même si sa réponse est plutôt équivoque :

« Vous pensez vraiment que je vais répondre à cette question ? […]. Je veux juste continuer à travailler avec James, donc nous allons continuer à essayer d’y parvenir. Oui, nous avons parlé d’un personnage spécifique, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. »

C’est donc ça, jouer sur deux tableaux ?

Pour information, Pom Klementieff avait déjà fait une apparition dans un film DC, en l’occurrence The Suicide Squad sorti en 2021 (et toujours réalisé par James Gunn). Et pour ce qui est de retrouver Marvel et de reprendre le rôle de Mantis, l’actrice s’est également montrée très ouverte à la proposition :

« J’ai toujours rêvé d’être une X-Men ou de faire partie d’un film Marvel. Ensuite, j’ai vu le premier Gardiens de la Galaxie , et c’est devenu mon film Marvel favori. Puis j’ai été choisi pour le deuxième. Je me sens si chanceuse […]. Je serais toujours d’accord pour le refaire [reprendre le rôle de Mantis]. J’adore le personnage. Je suis sûr que les fans adoreraient le revoir, mais je ne sais pas. Ça dépend du projet. »

Les Gardiens de la Justice League

Bien évidemment, l’annonce de l’actrice française n’a rien de très surprenant puisque James Gunn lui-même avait affirmé en janvier 2023, chez Empire, qu’il était retravaillerait sûrement avec ses Gardiens dans son « nouveau job », comprendre chez DC. De là à rêver d’une réunion de l’équipe dans un film de groupe également ces prochaines années ? Il n’y a qu’un pas.

On devrait en tout cas patienter un petit moment puisqu’il semble compliqué de voir Pom Klementieff (ou un ancien Gardien) débarquer dans le prochain film du réalisateur, à savoir Superman, prévu pour juillet 2025 et dont le tournage a déjà commencé. Pour la suite, l’avenir nous le dira…