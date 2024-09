Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit : quel est le meilleur film ?

On a trouvé un prétexte pour revenir une fois de plus en vidéo sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit : on a fait un classement.

Si Les Anneaux de pouvoir nous déprime un peu plus à chaque épisode, la série d’Amazon ne nous donne qu’une envie : se refaire un marathon des films de Peter Jackson en Terre du Milieu. Mais quel est le meilleur film au sein de ses deux trilogies ? La rédaction s’est écharpée sur la question, avant d’obtenir un classement commun, que nos deux plus grands passionnés du Seigneur des anneaux (Antoine et Mathieu) ont pu mettre en avant dans cette vidéo.

La rédaction a-t-elle gagné sa place dans la garde du Gondor ou mérite-t-elle de pourrir dans les geôles de Minas Morgul ? A vous de le dire en commentaire (on prévient : on est experts dans le matage de trolls)