« L’art est chaotique » : Coppola répond aux rumeurs sur Megalopolis et son tournage 

Francis Ford Coppola continue de réagir aux rumeurs de tournage chaotique entourant son Mégalopolis. Et c’est sans fin.

Quelques mois après sa présentation à Cannes, où il a reçu des critiques polarisées, le dernier film de Francis Ford Coppola continue de faire parler de lui et de susciter toujours plus la controverse. En effet, Mégalopolis, fiasco mémorable pour certains, s’était offert une bande-annonce contenant de fausses critiques incendiaires contre les plus grands chefs-d’œuvre du cinéaste, tels que Le Parrain ou Apocalypse now. Le distributeur de Lionsgate avait été contraint de la supprimer, reconnaissant une énorme erreur.

Et alors que Coppola est accusé de comportements déplacés durant le tournage, le réalisateur continue de défendre corps et âme son film et sa vision du cinéma, opposé selon lui au conformisme d’Hollywood.

Écran large après avoir vu Mégalopolis

Métropolis façon Coppola

Dans une nouvelle interview accordée au Telegraph, Francis Ford Coppola s’est posé en victime d’un système qui le rejette :

« Vous savez, j’ai toujours eu l’impression d’être une création d’Hollywood. J’y suis allé à la recherche de toutes ces belles choses qu’ils faisaient. J’étais en admiration devant cet endroit. J’ai eu l’occasion de travailler pour Roger Corman, j’ai rencontré Vincent Price. Aujourd’hui, Hollywood ne veut plus de moi. Ce sont les parents qui désavouent l’enfant indiscipliné – ils m’ont créé, maintenant ils ne veulent plus de moi. Je le comprends, mais ça me fait encore mal. Je l’accepte, mais je ne peux pas non plus.«

Une allusion envoyée à Hollywood

Coppola se sent donc comme la créature rejetée par Frankenstein, lui qui fut un temps faisait les beaux jours d’Hollywood. Un constat bien triste quand on sait que ses amis de longue date, Scorsese et Spielberg, sont toujours bien intégré à ce milieu. De plus, Coppola est revenu sur sa perception de l’héritage cinématographique :

« L’héritage, c’est le temps. Une minute, vous êtes important, la minute d’après, vous êtes oublié, puis vous ressuscitez un demi-siècle plus tard. La récompense que je recherche, ce ne sont pas des prix ou de l’argent. C’est quand de jeunes cinéastes qui ont fait quelque chose de beau disent : « J’ai voulu faire mon film parce que j’ai vu l’un des vôtres ». Mon Dieu, quelle chance de faire partie de ce continuum« .

De l’amour pas de la haine

Une perception de la postérité que le réalisateur ne cesse de répéter, notamment il y a dix ans lors d’une interview face à Charlie Rose. La qualité d’un film se mesure à sa longévité et sa capacité à marquer et inspirer les générations futurs. De plus, il n’en démord pas et répond (encore) au rumeurs persistantes de tournage chaotique :

« À Hollywood, le mot chaotique signifie simplement « pas ce à quoi nous sommes habitués ». Ce que font les studios aujourd’hui, c’est fabriquer du Coca-Cola. Ils savent qu’ils ont de bonnes chances de gagner de l’argent, à condition que le goût reste le même. Mais l’art est chaotique. Quand il est efficace, quelque chose ne va pas. »

Sinon, pour vous faire une idée du film, Mégalopolis sera en salles le 25 septembre 2024.