Kraven the Hunter : une bande-annonce sanglante pour le nouveau film du Spiderverse

Kraven the Hunter, le prochain film du Spiderverse de Sony réalisé par J.C. Chandor, s’est dévoilé dans une bande-annonce bien sanglante.

Bon, bon, bon… Avec sa date de sortie prévue pour décembre 2024, Kraven the Hunter a deux missions : mettre un peu de sang et d’action dans nos lumineuses fêtes de Noël, et accessoirement sauver le Spiderverse, bien mal en point après les échecs critiques de Morbius, Venom : Let There Be Carnage et surtout le désastre Madame Web.

Ironiquement, on peut presque le comparer, dans une moindre mesure, à Deadpool & Wolverine. Tout comme le Mercenaire à la grande bouche, Kraven sera un film classé R se devant de devenir le petit Jésus de sa franchise. Et heureusement, on a des raisons de croire que ça peut fonctionner, notamment parce que Kraven The Hunter sera « violemment sanglant ». D’ailleurs, la nouvelle bande-annonce du long-métrage porté par Aaron Taylor-Johnson vient d’être dévoilée, et là encore, ça fait plutôt envie.

Kraven the Hunter : une chasse sanglante et prometteuse ?

À défaut de scénario, on peut dire que cette bande-annonce nous abreuve de sang, de cascades et de beaucoup de combats (qui semblent d’ailleurs assez efficaces). Soulignées par la chanson The Man Comes Around de Johnny Cash (qui parle de l’Apocalypse Biblique), les diverses séquences nous montre Kraven faire usage de ses capacités de chasseur surhumain face à de pauvres bougres mourant de manières bien brutales et visuelles (RIP pour le piège à ours).

Ce trailer nous donne un autre aperçu du père du héros (Russell Crowe), qui en sera l’antagoniste principal. On peut aussi observer quelques images du Rhino, un autre ennemi de Spider-Man qui fera plus tard, comme Kraven, partie du fameux groupe de super-vilains The Sinister Six (on sait d’ailleurs que le Caméléon sera également dans le film). De quoi préparer une prochaine confrontation avec l’Homme-Araignée de Tom Holland ?

Il a l’air sympa le monsieur

Bref, une proposition intéressante qui, on l’espère ne prendra pas le même chemin que les autres films du Spiderverse. Pour information, en plus d’Aaron Taylor-Johnson et Russell Crowe, le casting de Kraven the Hunter comprendra également Levi Miller (Pan), Christopher Abbott (Possessor), Ariana DeBose (West Side Story), Fred Hechinger (The White Lotus) et Alessandro Nivola.

Kraven the Hunter est prévu pour le 18 décembre 2024, il faudra donc patienter encore quelques mois avant de savoir si le long-métrage de J.C. Chandor vaut véritablement le coup !