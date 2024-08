« J’ai été KO 3 fois » : Halle Berry parle des tournages de films d’action, et on n’a pas envie d’être à sa place

Lors d’une interview pour la promotion de son nouveau film The Union, Halle Berry a parlé des diverses expériences physiques et blessures qu’elle a subies durant sa carrière d’actrice.

Si on a pu voir Halle Berry s’essayer à la réalisation en 2020 avec Meurtrie (dont elle tenait également le rôle principal), ça va faire un petit moment que l’on n’a pas vue l’actrice oscarisée devant la caméra. Certes, il y a eu Moonfall de Roland Emmerich en 2021, dans lequel elle interprétait l’astronaute Jocinda Fowler, mais depuis, plus grand-chose.

Heureusement, nous allons bientôt pouvoir la retrouver sur les écrans, puisqu’on a pu récemment voir Halle Berry dans la bande-annonce du nouveau Alexandre Aja intitulé Mother Land. Et ce n’est pas tout, car l’Américaine fait aussi partie du casting de la comédie d’action The Union, qui doit sortir sur Netflix le 16 août. Justement, pour la promotion du film, Halle Berry a parlé de quelques expériences de tournages de films d’action, et on a un peu de peine pour elle.

« Allo Houston, on a perdu Halle Berry. »

Halle Berry, plus Wolverine que Tornade ?

Dans une interview plutôt amusante pour Netflix aux côtés de Mark Wahlberg (avec qui elle est à l’affiche de The Union), Halle Berry a donc fait l’inventaire des différentes blessures qu’elle a subies lors de tournages, et on se dit qu’elle aurait quand même pu engager une doublure :

« J’ai été KO trois fois, j’ai eu un bras cassé, des côtes cassées deux fois – deux côtes une fois, trois côtes une autre fois – le coccyx cassé, deux orteils cassés et un doigt cassé. »

Dans la suite de l’interview, elle est également revenue sur deux expériences de tournage plus précises. La première s’est déroulée lorsqu’elle interprétait une nageuse pour le thriller de 2012 Dark Tide, et la seconde dans le cadre de la saga X-Men :

» J’ai dû retenir ma respiration pendant presque deux minutes et demie. Ça m’a semblé une éternité. »

« Tornade était toujours dans le ciel. J’avais l’impression que les gars étaient partis déjeuner, tellement je passais du temps là-haut. »

Mark Wahlberg et Halle Berry qui joue à « Qui s’est pété le plus d’os ? »

Comme quoi, la vie d’acteur, ça peut faire rêver, mais il n’y a pas que des bons côtés. Dans tous les cas, si vous voulez retrouver Halle Berry sur les écrans, elle débarquera sur Netflix aux côtés de Mark Wahlberg pour la sortie de The Union le 16 août 2024.