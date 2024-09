Le documentaire Kaizen d’Inoxtag bat des records au cinéma et il pourrait changer les choses

Le groupe MK2 a réalisé un joli coup en s’associant à Inoxtag pour diffuser Kaizen en salles.

Kaizen est un terme japonais venant de la contraction de deux mots distincts : « kai », le changement, « zen », le meilleur. Un terme souvent traduit par le concept d’amélioration continue. Ou par l’aphorisme bien connu des médias dédiés au développement personnel : « être en quête de la meilleure version de soi-même ». Le dépassement de soi, c’est justement l’idée mise en avant par le YouTubeur Inoxtag dans le film Kaizen, réalisé par Basile Monnot (dont il s’agit du premier long métrage) et dédié à l’ascension de l’Everest par le créateur de contenu.

Inoxtag, de son nom de naissance Inès Benazzouz, est l’une des étoiles les plus brillantes du paysage des créateurs de contenu français avec 8 millions d’abonnés sur YouTube, 5,9 millions sur TikTok et 5,2 millions sur Instagram. Ayant débuté sur la piste du stream de jeux vidéo comme Minecraft et Fortnite alors qu’il était tout juste ado, il s’est ensuite consacré à des vidéos défis entre amis, qui l’ont mené jusqu’à ce projet : gravir l’Everest et en faire un documentaire. Kaizen, 1 an pour gravir l’Everest a fait l’objet d’une diffusion dans plus 500 salles par MK2 et a battu des records d’affluence.

Kaizen, à la vie comme à la scène

C’est un sacré coup de poker qu’a tenté le studio MK2 (Anatomie d’une Chute) : diffuser dans un maximum de salles un documentaire mettant en vedette un jeune YouTubeur de 22 ans. Le pari a été largement relevé, puisque lors de sa diffusion en exclusivité dans les salles obscures le vendredi 13 septembre 2024, Kaizen, 1 an pour gravir l’Everest a rassemblé plus de 350 000 spectateurs dans plus de 500 salles en France, au Québec et au Maroc. On dénombre 310 000 entrées rien que pour le territoire français.

Le phénomène est d’autant plus surprenant que le film de 2h30 était disponible dès le lendemain, et ce gratuitement, sur YouTube. En moins de 24 heures, le long métrage cumulait déjà plus de 11 millions de visionnages. Au moment de rédiger ces lignes, le documentaire d’Inoxtag affiche plus de 18 millions de vues sur sa chaine YouTube. Un score absolument fou, comme l’a confirmé le porte-parole de YouTube France, contacté par l’AFP. Selon lui, ce sont des « chiffres très exceptionnels qui montrent l’engouement pour ce documentaire« , et qui en font « un des meilleurs lancements de l’histoire » de la plateforme.

Le piolet de la victoire

YouTube au cinéma

Le précédent record pour une diffusion unique au cinéma était détenue par Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, qui avait enregistré 92 000 entrées en 2019. Bien que le studio MK2 s’attendait à un réel succès, l’engouement pour Kaizen a tout de même été une surprise. Elisha Karmitz, le directeur général des cinémas MK2, a déclaré à Télérama que « même dans le reste du monde, un tel événement ne s’est jamais produit« . Il a également expliqué à Variety le 16 août 2024 que cela avait été comme un raz-de-marée.

« Nous pensions que ce serait un succès, et c’est pourquoi nous l’avons programmé dans 350 salles, mais c’était comme un raz-de-marée, avec un niveau d’enthousiasme que nous n’avions jamais vu auparavant. […] Plus de 40 % des salles qui diffusent le documentaire sont des salles d’art et d’essai dans de petites villes de France”.

Karmitz a par ailleurs précisé qu’il était important pour Inoxtag que son film soit diffusé dans de petites villes, sachant que c’est là que se trouvent ses fans. Le créateur de contenu aurait également décliné des « offres généreuses de plateformes payantes pour que son film soit diffusé gratuitement sur la plateforme afin de rassembler sa communauté« .

Blood, Sweat and Tears

MK Ultra

Dans une interview accordée à Allociné le 14 septembre 2024, Elisha Karmitz est revenu sur la création du Youtube Ciné-Club et de la nouvelle structure de distribution mk2.alt. À ses yeux, il y a un vrai public pour ce type d’évènements impliquant des stars des réseaux sociaux, et une partie du public d’abonnés de grandes figures de YouTube seraient demandeuse d’apparitions plus régulières de leurs idoles dans les salles.

« Cela fait des années que nous nous intéressons aux contenus qui sont fabriqués par les youtubeurs et sur l’opportunité d’amener ces contenus-là vers le cinéma. Moi, j’ai toujours eu la conviction que cette opération portait avec elle une communauté très importante, et que les contenus qualitatifs ont leur place au cinéma. »

Qui fait le malin ne tombe pas dans le ravin

Pour Karmitz, des occasions de diffusion unique comme celle de Kaizen pourraient avoir un effet bénéfique au long terme, en ramenant plus souvent le jeune public en salles. L’arrivée au cinéma des créateurs de contenu pourrait être une étape supplémentaire dans la construction de leur relation avec leur public.

« Il y a 10 ans, en 2016, les jeunes allaient en moyenne 6,6 fois par an au cinéma ; aujourd’hui, après COVID, dans la dernière étude, ils y vont 4,4 fois. Je pense que les jeunes ont envie, mais qu’ils ont des freins, qui sont notamment le prix – qui est l’un des freins les plus importants – mais aussi l’envie d’avoir des films qui sont ramifiés avec une expérience digitale forte. Je pense que là, l’opération Kaizen de Inoxtag remplit justement tous les éléments qui suscitent du désir auprès de ces publics les plus jeunes. »

Il se pourrait donc que Kaizen ne soit qu’une première étape dans la diffusion plus régulière d’événements dédiés à des créateurs de contenus. Après Merci Internet, docu-biopic de Squeezie sur Amazon Prime, ou l’affreux Y-a-t-il un Youtuber dans l’avion ? de Logan Paul, on pourrait assister à plus de ponts établis entre YouTube et le cinéma. Quant à Kaizen, il sera diffusé sur TF1 le mardi 8 octobre à 23 h 30.