Kaamelott 2 : Alexandre Astier a bien lancé la suite et il y en aurait même plusieurs en tournage

Alexandre Astier a lancé le tournage de Kaamelott 2, et ce deuxième volet pourrait être en plusieurs parties.

Non content d’avoir créé une sorte de phénomène social et générationnel avec les six saisons et 458 épisodes de la série Kaamelott, Alexandre Astier a réussi la délicate transition du format court sur petit écran à celui du format long sur grand écran. Le film Kaamelott se déroule 10 ans a posteriori de la série, alors que Lancelot (Thomas Cousseau) règne d’une main de fer sur le Royaume de Bretagne et que Guenièvre (Anne Girouard), reine de Bretagne et épouse du Roi Arthur, est désormais captive dans les ruines d’un château du Roi Ban.

Au cinéma, Kaamelott – Premier Volet a eu un petit succès avec une période de sortie difficile en 2021, pendant la pandémie de Covid. Avec plus de 2,6 millions d’entrées, le film aurait rapporté près de 20 millions de recettes au box-office mondial. De quoi créer d’énormes attentes concernant la suite des événements. Alexandre Astier avait confirmé le retour d’un personnage mythique dans Kaamelott 2 et il semblerait que ce ne soit que les débuts des surprises à venir, puisque le réalisateur prévoirait non pas un mais deux films pour la Deuxième partie de Kaamelott.

Le regard des fans si on ose dire du mal de Kaamelott

Kaamelott-erie nationale

D’après les informations recueillies en exclusivité par Le Parisien, Alexandre Astier aurait d’ores et déjà lancé le tournage de la deuxième partie du périple cinématographique de Kaamelott. Après un premier volet porté aux nues par les fans, mais un peu moins célébré par la critique, il semblerait que les ambitions d’Astier pour cette suite soient telles qu’un seul film ne suffira pas. Ainsi, d’après les sources du Parisien, il n’y aurait pas un seul film en préparation, mais bien deux.

Par conséquent, Kaamelott 2 sera composé de deux films, sobrement nommés Kaamelott : Deuxième Volet – Première Partie et Kaamelott : Deuxième Volet – Deuxième Partie. Pour l’heure, très peu d’informations ont filtré concernant ces films à venir. Parmi les rares éléments disponibles, la radio France Bleu a révélé qu’Alexandre Astier avait installé ses caméras au château de Jumilhac en Dordogne au cours de l’été 2024. Une information corroborée par les propriétaires des lieux.

Ne pas parler de Sacré Graal, ne pas parler de Sacré Graal, ne pas….

Au cours d’une interview diffusée sur France 3 le 1er avril 2023, Alexandre Astier avait dévoilé quelques pistes concernant la suite de Kaamelott. Les suites à venir risquent de donner lieu à de nombreux arcs scénaristiques, puisqu’il parait que les personnages vont devoir se lancer dans des quêtes personnelles, histoire de gagner du galon à la Table Ronde :

« Arthur a monté sa table ronde maintenant. Donc il y a des gens à la Table Ronde et comme le premier volet l’a présenté, il y a des anciens et des nouveaux, il y a des jeunes gens, des tout frais et des pas tout frais. Tout ce monde là doit faire ce qu’un chevalier doit faire, c’est-à-dire se distinguer par un fait d’armes et une aventure personnelle. Il va partir de la table ronde, vivre quelque chose et revenir. Donc voilà, ce sont tous ces gens là qui partent. On a beaucoup de décors et beaucoup d’endroits différents. »

« Nous aussi on veut un arc narratif ! »

Alexandre Astier avait déjà expliqué que Kaamelott au cinéma serait une trilogie. Étant donné que le deuxième sera formé de deux films, on comptera donc a minima quatre films pour la saga sur grand écran, voire plus si le troisième volet est lui aussi divisé en plusieurs opus. Kaamelott : Deuxième Volet – Première Partie devrait sortir dans les salles de cinéma françaises en 2025. Quant à la Deuxième Partie, elle arrivera, a priori, quelques mois plus tard.