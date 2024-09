Jurassic World 4 : le titre français dévoilé, et cette fois, ça a du sens par rapport au titre officiel

Le quatrième volet de la saga Jurassic World vient de révéler son titre français, et pour une fois, ce n’est pas de l’à-peu-près.

Il a beau s’afficher avec un 4, Jurassic World 4 est en fait la septième entrée au cinéma de la franchise Jurassic. Après une première trilogie perdant en qualité au fur et à mesure, la trilogie Jurassic World a eu plus un parcours assez différent. Alors que Jurassic World était un peu mou du genou, Fallen Kingdom était une grande aventure décomplexée assez réjouissante, avant Le Monde d’Après, immonde suite aussi stupide que paresseuse.

Malgré sa médiocrité, Le Monde d’Après a passé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il n’en fallait pas plus pour qu’on se retrouve avec un Jurassic World 4, avec Scarlett Johansson et Mahershala Ali (oscarisé pour Moonlight et Green Book) dans les rôles-titres. Un Jurassic World 4, dont les premières images ont été dévoilées, auquel on a envie de de croire grâce à Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla) aux commandes et intitulé Rebirth en anglais. Un titre officiel dont on connait désormais la version française.

A lire aussi Jurassic World 4 : cet acteur a refusé un rôle face à Scarlett Johansson, et explique pourquoi

Il fait moins le malin quand il faut applaudir des deux mains

Jurassic World 4 : avec du Gareth Edwards dedans

Nommé Jurassic World : Rebirth en VO, ce nouvel opus sera donc intitulé… Jurassic World : Renaissance en France. Si cette traduction littérale semble logique, on s’interrogeait tout de même sur le patronyme qui allait être accolé à ce JW4. Comme JW2 : Fallen Kingdom (« royaume déchu ») n’avait pas été traduit, mais que JW : Dominion (« domination ») s’était transformé en un « Le Monde d’Après« , qui n’avait rien à voir avec la soupe de départ, la question était en suspens.

Avec cet intitulé, la saga semble vouloir repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, c’est ce que Amblin Entertainment souhaite nous faire croire. Une notion de recommencement et l’envie de faire table rase des volets précédents (surtout de cet atroce Le Monde d’Après), qui transpire du synopsis officiel du film :

« Cinq ans après les événements de Jurassic World : Le Monde d’Après, la planète est devenue en grande partie inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent vivent dans des environnements équatoriaux isolés, dans des climats qui ressemblent à ceux qu’ils ont autrefois connus. Les trois créatures colossales au sein de cette biosphère tropicale sont la clé pour développer un médicament qui pourrait apporter de gros bénéfices à l’Humanité.«

Un fumigène qui a une couleur de déjà-vu

Scarlett Johansson sera à la tête d’une « équipe qualifiée dans le cadre d’une mission ultra-secrète visant à obtenir du matériel génétique des trois dinosaures les plus imposants du monde« . Mais, film catastrophe oblige, elle va se retrouver coincée sur une ile perdue, avec en guise de boulets une famille qui n’avait rien à faire là. Le groupe disparate devra faire face à « une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies« .

Si c’est un mecha dinosaure, ou un Tyrannosaure volant, ce sera le film de l’année. Vu à quel point la licence n’a plus rien à faire d’une quelconque cohérence, tout est possible. Jurassic World : Renaissance sortira le 2 juillet 2025 dans les salles de cinéma françaises.