Jurassic World 4 : premières images pour la renaissance des dinosaures avec Scarlett Johansson

On en sait enfin plus sur l’histoire de Jurassic World 4, mené par Scarlett Johansson, qui s’est aussi dévoilé dans de premières images.

Juin 2022. Le monde découvre l’horrible Jurassic World : Le Monde d’après et la déception est immense. Loin de l’aventure épique et du cataclysme mondial promis par la fin du deuxième volet avec la libération des dinosaures dans le monde, le film de Colin Trevorrow s’enfermait dans une entreprise de fan-service pure et simple, ramenant les vieilles icônes des Jurassic Park au cœur d’une intrigue terriblement banale. À l’époque, on pensait la franchise morte pour un temps.

Sauf que Jurassic World 3 a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial (pour un budget de 265 millions) et ce n’est pas tombé dans l’oreille sourde de la machine à fric Hollywood. Malgré ce dernier volet désastreux, Universal a ainsi annoncé début 2024 qu’un Jurassic World 4 était en préparation. Au programme des dinosaures, Gareth Edwards (Rogue One, The Creator) à la réalisation et surtout une nouvelle tête d’affiche : Scarlett Johansson, libérée du MCU. Huit mois plus tard, le film dévoile son titre, un synopsis et de premières images.

A lire aussi Jurassic World 4 : cet acteur a refusé un rôle face à Scarlett Johansson, et explique pourquoi

Et cette fois, il ne devrait pas y avoir Chris Pratt

JURASSIC WORLD : REBIRTH

En 2020, Frank Marshall, un des producteurs de la franchise Jurassic World, avait expliqué que Jurassic World 3 marquerait « le début d’une nouvelle ère ». Si le film n’a pas rendu justice à ses propos, on peut en revanche d’ores et déjà comprendre un peu mieux les intentions du titre officiel de ce Jurassic World 4 alias Jurassic World : Rebirth (qu’on pourrait traduire par « renaissance » en français). Après une nouvelle trilogie très bancale, la saga va en effet devoir se renouveler à tous les niveaux pour éviter une énième redite infernale.

Cela passera a priori par une sorte de quasi-reboot vu le synopsis dévoilé par Universal :

« Cinq ans après les événements du Jurassic World Dominion, la planète s’est avérée largement inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent évoluent dans des environnements équatoriaux isolés avec des climats ressemblant à celui dans lequel ils ont autrefois prospéré. Les trois créatures les plus colossales au sein de cette biosphère tropicale détiennent la clé pour créer un médicament miraculeux qui pourrait sauver l’humanité. »

Jurassic World Rebirth. In theaters July 2025. pic.twitter.com/CLUdLQPPfO — Jurassic World (@JurassicWorld) August 29, 2024

Si les dinosaures avaient envahi la Terre dans Le monde d’après, ce quatrième volet devrait donc revenir à une histoire aux enjeux planétaires mais dans un lieu beaucoup plus resserré. En effet, comme l’a détaillé Universal, Scarlett Johansson incarnera Zora Bennett, une experte en opération secrète. Elle sera engagée pour diriger une mission visant à extraire l’ADN des trois dinosaures en question.

Pas de chance, son expédition va évidemment mal tourner lorsque son équipe va tomber sur une famille civile « dont le bateau a chaviré à cause de dinosaures aquatiques » et que tout le monde va se retrouver bloqué « sur une île » où ils vont faire une « découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies ».

L’émerveillement de Scarlett Johansson devant un dinosaure ?

JURASSIC ISLAND

Dans cette mission, Zora Bennett sera notamment accompagnée du paléontologue Dr Henry Loomis (Jonathan Bailey) et de son partenaire (Mahershala Ali). Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) et Ed Skrein feront également partie de l’équipe de Zora, mais leur rôle précis n’a pas encore été révélé.

Rupert Friend, lui, incarnera Martin Krebs, le représentant du conglomérat de drogue qui finance l’expédition. Autant dire que c’est sûrement le méchant qui sait que l’île cache un sombre secret et qui a des desseins autrement différents que les personnages principaux. La petite famille sera, elle, portée par Manuel Garcia-Rulfo, le père de la famille, Luna Blaise (Manifest), David Iacono et Audrina Miranda.

Une scène jamais vu dans l’histoire de la saga

À ce stade, difficile de savoir si on est dans un Jurassic World ou un Indiana Jones, mais ce Jurassic World : Rebirth s’annonce sacrément ambitieux. Bon, visuellement par contre, ça ne semble pas réinventer la poudre au vu des deux premières images révélées où l’on aperçoit, d’un côté, Scarlett Johansson dans les fourrées avec Jonathan Bailey et, de l’autre, Mahershala Ali dans la nuit avec un fumigène comme… pour attirer l’attention d’un T-rex potentiellement ?

Cela dit, on peut espérer que le scénario soit à la hauteur puisqu’il a été écrit par David Koepp, scénariste de l’immense Jurassic Park de Steven Spielberg. Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour le savoir puisque ce nouveau volet sortira dans moins d’un an. Jurassic World : Rebirth est en effet prévu pour le 2 juillet 2025 en France.