Jurassic World 4 : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’on sait jusqu’ici

Après le succès de la trilogie Jurassic Park et de la trilogie Jurassic World, le lancement d’un Jurassic World 4 était inévitable. Date de sortie possible, histoire, casting… on fait le point.

Peu importe si vous détestez Jurassic World, Jurassic World 2 et Jurassic World 3. La nouvelle trilogie menée par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard a été un succès immense au cinéma, avec plus d’un milliard au box-office pour chaque film. Les dinosaures sont assurément des grosses poules aux oeufs d’or pour le studio Universal, qui a évidemment lancé un Jurassic World 4.

Nouvelle équipe, nouvelle histoire, nouveaux personnages : ce nouveau film Jurassic World aura pour mission pour relancer la saga, encore. Date de sortie, casting, réalisateur, rumeurs… on fait le point.



Y aura-t-il un Jurassic World 4 ?

Oui ! Jurassic World 3 a beau avoir encaissé moins que les deux précédents au box-office en 2022 (« seulement » 1 milliard, contre 1,6 milliard pour le premier Jurassic World et 1,3 milliard pour le deuxième), il a confirmé encore une fois la popularité de la franchise. Tout le monde avait donc prévu des suites, depuis quelques années.

En mai 2020, soit deux ans avant la sortie de Jurassic World : Le Monde d’après, le producteur Frank Marshall avait déjà clairement annoncé que Jurassic World 3 ne serait pas le dernier de la saga.

Début 2022, le producteur a de nouveau confirmé qu’il n’était pas prêt à dire adieu à sa poule aux oeufs d’or : « Je pense que Jurassic World 3 va clore cette trilogie […], mais nous cherchons certainement à faire plus dans l’univers de Jurassic Park ».

Ce n’était donc qu’une question de temps. En janvier 2024, un nouveau Jurassic World a officiellement été annoncé, avec le grand retour du scénariste David Koepp (qui a écrit Jurassic Park et Jurassic Park 2). David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2) était pressenti pour réaliser le film, mais a quitté le projet en février 2024. Le talentueux Gareth Edwards (Godzilla, The Creator, Monsters, Rogue One : A Star Wars Story) a officiellement été engagé comme réalisateur le 20 février 2024.

En septembre 2024, le titre officiel a été dévoilé. Ce sera donc Jurassic World Rebirth (Jurassic World : Renaissance en français).

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE JURASSIC WORLD 4 ?

Jurassic World : Renaissance sortira le 2 juillet 2025 en France, et s’impose donc déjà comme un des plus gros blockbusters de l’été prochain aux côtés du Superman (9 juillet) de DC et Les 4 Fantastiques (23 juillet) de Marvel.

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING de jurassic world 4 ?

Tout le monde sait que les vraies stars de Jurassic Park et Jurassic World sont les dinosaures. Mais il faut bien des porte-manteaux humains héros et héroïnes pour les faire courir, et donner l’impression qu’il y a une histoire. Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) seront-ils de retour dans Jurassic World 4 ? Non.

En 2022, l’acteur des Gardiens de galaxie disait à Total Film : « C’est fini pour moi. Tant qu’il y aura des opportunités pour que la marque existe, il y aura probablement des films. Mais pour moi ? Je trouve que c’est une fin très naturelle« . Même chose pour Bryce Dallas Howard, chez Total Film : « C’est une fin de parcours pour mon personnage ».

Sam Neill, interprète de l’iconique Alan Grant dans Jurassic Park, Jurassic Park 3 et Jurassic World 3, a de son côté expliqué que c’était également fini pour lui, et probablement pour Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm) : « Ce sera peut-être la fin de la franchise, je ne suis pas sûr…. mais ce sera certainement le dernier pour nous » (chez Stuff, en décembre 2020).

De son côté, le réalisateur Colin Trevorrow (derrière Jurassic World et Jurassic World 3) confirmait la fin des deux trilogies. Il expliquait chez Slash Film en 2022 : « Pour moi, c’est la fin de l’histoire de six films, que nous racontons depuis 30 ans ».

Néanmoins, il évoquait le potentiel retour de certains personnages apparus dans la trilogie Jurassic World : « Il y a aussi de nouveaux personnages dans ce film, qui ont été créés je l’espère pour qu’on voit d’autres de leurs aventures si le public en a envie. Kayla Watts, Ramsay Cole et le personnage de Dichen Lachman, Soyona Santos ».

Incarnée par DeWanda Wise, Kayla Watts est la pilote qui aide Owen et Claire dans Jurassic World 3. Ramsay Cole (Mamoudou Athie) est un employé de Biosyn qui accompagne les héros, et Soyona Santos est la boss d’un trafic illégal de vente de dinosaures à Malte. Des personnages parfaitement oubliables donc, que le public n’a a priori aucune envie de revoir.

Le studio semble d’accord avec ça puisqu’en mars 2024, la rumeur du casting de Scarlett Johansson est arrivée, ce qui a depuis été confirmé.

Il s’agit donc d’une décision majeure pour la saga, qui a jusque-là choisi des acteurs et actrices nettement moins connus. Quand Chris Pratt a été casté dans Jurassic World en 2013, il venait d’entrer chez Marvel pour être le héros des Gardiens de la galaxie (qui fera de lui une star en 2014, un an avant Jurassic World). Scarlett Johansson, elle, sort de son aventure Marvel où elle a incarné Black Widow pendant plus de dix ans. Elle a été nommée deux fois aux Oscars, et c’est une actrice de premier plan.

Autre « détail » : le salaire. La rumeur parlait d’un cachet de 14 millions pour Chris Pratt sur Jurassic World 3, et on peut imaginer que Scarlett Johansson pourrait avoir bien plus. Elle avait touché 15 millions par Marvel selon Forbes (sans oublier un pourcentage sur le box-office), où les films n’étaient pas entièrement construits autour d’elle. L’actrice donnera ainsi la réplique à :

Mahershala Ali (Duncan Kincaid)

Jonathan Bailey (Dr. Henry Loomis)

Rupert Friend (Martin Krebs)

Ed Skrein (rôle inconnu)

Bienvenue dans une nouvelle ère. Découvrez les premières images de Jurassic World Rebirth avec Jonathan Bailey, Scarlett Johansson et Mahershala Ali, le 2 juillet 2025 au cinéma. pic.twitter.com/OlZljZfQuF — Universal Pictures (@UniversalFR) August 30, 2024

DE QUOI PARLERA jURASSIC WOrLD 4 ?

Jurassic World 4 racontera « une toute nouvelle histoire » pour « lancer une nouvelle ère pour la franchise », selon Variety, en janvier 2024. Comprenez : de nouveaux personnages. Interviewé à la sortie de Jurassic World 3, le réalisateur Colin Trevorrow a déclaré qu’il ne fallait pas rebooter la saga, mais poursuivre sur la voie des suites : « La seule solution consiste à aller de l’avant et à continuer d’étendre l’univers ».

En septembre 2024, de premiers éléments de l’histoire ont été dévoilé. Jurassic World : Renaissance prendra place 3 ans après le dernier volet, avec des dinosaures encore en liberté, Scarlett Johansson en une mission secrète pour récupérer de l’ADN et une famille perdue qui essaie de ne pas se faire croquer.

Le titre français du nouveau #JurassicWorld sera bien Jurassic World : Renaissance



L'histoire : 5 ans après Jurassic World 3, les dinosaures encore en vie se sont installés dans une zone équatoriale isolée. Zora Bennett (Scarlet Johansson) est envoyée en mission secrète pour… pic.twitter.com/QTHTHovS5E — Ecran Large (@EcranLarge) September 3, 2024

Où sera diffusé Jurassic World 4 ?

Comme les six précédents volets de la saga, Jurassic World : Renaissance sortira au cinéma.

Si la prochaine étape consiste à produire une nouvelle série pour avoir un grand univers Jurassic, il est probable que plusieurs plateformes se jettent sur l’occasion. Comme Jurassic World : La Colo du Crétacé est diffusée sur Netflix, la plateforme pourrait très bien être intéressée par un nouveau projet, encore plus s’il est vendu comme une suite de Jurassic World 3.

La série Jurassic World : La Colo du Crétacé

3 idées pour le jurassic world qu’on aimerait voir (mais qu’on ne verra pas)

Même si on a de gros problèmes avec la trilogie Jurassic World (particulièrement Jurassic World 3, qu’on trouve abominable), on aime les dinosaures. C’est pour cette raison qu’on a quelques idées et envies pour la suite.

Un prequel de Jurassic Park

Depuis le premier Jurassic Park, chaque film essaye de faire avancer la mythologie. Mais pourquoi pas revenir aux origines ? On sait finalement bien peu de choses de la construction de Jurassic Park. Quels furent les tentatives, les échecs et les ratages des investisseurs, ingénieurs et autres scientifiques dépêchés sur Isla Nublar et Isla Sorna ? Une scène de Jurassic Park montrait un ouvrir se faire attraper par un raptor, ce qui laisse imaginer le cauchemar de l’installation.

Il y aussi quelques pistes dans les livres de Michael Crichton, notamment avec ces récits d’attaques au Costa Rica (dont celui d’une mère découvrant le contenu de son landau).

Jurassic Park Origins

Un vrai film d’horreur Jurassic World

Personne n’a oublié les cuisines du premier Jurassic Park, le passage dans les conduits d’aération, ou la fameuse main sur l’épaule (« Monsieur Arnold !… Aaaaaah !« ). Et si les suites ont continué cette tradition du cache-cache cauchemardesque (la caravane de Jurassic Park 2, le laboratoire de Jurassic Park 3, la jeep de Jurassic World 2, le musée de Jurassic World 3, le dino aveugle de Jurassic World 3), aucun film n’a réellement essayé de faire peur, du début à la fin. Et on rêve de voir un Jurassic World de ce style, en huis clos, avec des personnages qui tentent de survivre.

Cette scène, mais sur tout un film

Un film de guerre avec des dinos

La saga pourrait aussi aller piocher du côté de son spin-off animé Jurassic World : La Colo du Crétacé, dont la première saison se déroulait durant les événements du premier Jurassic World. Dans la saison 4, les dinosaures sont utilisés dans des combats clandestins (chose évoquée dans Jurassic World 3, avec le marché illégal), sur lesquels les riches parient. L’idée est basique mais le décor de cette nouvelle île est très amusant, et pourrait donner lieu à un spectacle bien bourrin.