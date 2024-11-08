Joker 2 : le patron de Warner reconnaît l’échec du film et accuse le manque de cohérence du studio

Le patron de la Warner David Zaslav a reconnu que Joker : Folie à Deux était une déception et que le studio manquait de cohérence.

En 2019, c’est en prince plus qu’en clown que Joker a débarqué à la table des Avengers et de la Justice League (ou du moins ce qu’il en restait). Le film porté par Joaquin Phoenix n’avait rien d’une évidence commerciale entre son méchant isolé de Batman, son budget de 55 millions de dollars loin des excès habituels du genre, son ton délibérément violent et lugubre et son réalisateur principalement connu pour ses Very Bad Trip. Résultat : un Lion d’Or à la Mostra de Venise, 2 Oscars et plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

Forcément, Todd Phillips a eu beau clamer avant la sortie que Joker se suffisait à lui-même, une suite a fini par être mise en chantier. Et quel chantier… Il y a d’abord eu l’annonce de la suite en elle-même, puis celle de Lady Gaga en nouvelle Harley Quinn. Comme cette suite devait prendre la forme d’une comédie-musicale-mais-pas-trop à 200 millions hors marketing, il était quasiment certain que la foudre ne frapperait pas deux fois au même endroit.

Mais Joker 2 ne s’est pas contenté de faire moins bien que son aîné, il s’est méchamment planté au box-office en plus de recevoir des critiques bien plus mitigées, si non négatives. David Zaslav, le patron de la Warner, a lui-même dû reconnaitre la déception.

Joker 2 : Folie à 200 millions de dollars

Joker 2 n’a rapporté que 204 millions de dollars au box-office, dont 58 à domicile. À titre de comparaison, et pour enfoncer un peu plus le clou, le premier volet avait atteint les 200 millions de dollars en seulement 11 jours, rien qu’aux États-Unis.

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour chiffrer la perte que représentera le film pour la Warner, mais comme l’a, entre autres, rapporté Variety, David Zaslav a été forcé de reconnaître la déception lors d’une récente présentation des résultats financiers du studio : « L’incohérence reste un problème dans notre studio de cinéma, comme l’ont montré récemment les résultats décevants de Joker 2. »

La franchise Joker, en une image

L’état financier de la Warner paraît effectivement en dents de scie vu de l’extérieur, sans logique limpide. On a encore en tête le succès monstrueux de Barbie en 2023, mais aussi les crashs de super-héros tels que The Flash ou Shazam 2. Du côté des franchises, Godzilla x Kong et Dune 2 s’en sont relativement bien sortis cette année et Twisters a été une jolie surprise cet été, contrairement à Furiosa qui fait tristement partie des plus gros échecs de 2024.

Plusieurs grosses sorties seront donc certainement déterminantes pour la santé financière du studio cinématographique et ses décisions futures, comme le prochain Superman de James Gunn, la suite de The Batman ou encore… le film Minecraft.