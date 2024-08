Jamais Plus – It Ends with Us : les premiers avis du film avec Blake Lively sont là

Les premiers avis viennent de tomber pour Jamais Plus, la romance tragique avec Blake Lively.

C’est un peu la surprise du moment aux Etats-Unis et le film vient de sortir chez nous, Jamais Plus – It Ends with Us est en train de tout casser au box-office américain. Le film avec Blake Lively se place juste derrière celui de son mari Ryan Reynolds, Deadpool & Wolverine, et le couple domine actuellement le marché des cinémas états-uniens. C’est beau, l’amour.

Enfin, c’est beau, mais clairement pas dans Jamais Plus. Adapté du roman à succès de l’autrice Colleenn Hoover, le film raconte l’histoire de Lily Bloom (Blake Lively) dont « la vie change lorsqu’elle rencontre le beau Ryle Kincaid (Justin Baldoni) », car de sa « rencontre fortuite avec le charmant neurochirurgien naît une connexion intense« , selon le synopsis officiel. Mais la « connexion intense » en question débouche en réalité sur des violences conjugales. Les avis de la presse américaine sont tombés. Alors, le film est-il une adaptation réussie, ou est-il un coup dans l’eau ?

C’est mignon (non)

JAMAIS PLUS JE PAYE UN BILLET ?

« C’est un film qui s’appuie sur ses clichés – les longues nuits d’amour se transforment en matins balayés par le vent, les dialogues enflammés virent à l’obsession – et qui les utilise intelligemment pour éduquer sur les traumatismes générationnels. » Screen Daily

« Porté par la puissante Blake Lively, Jamais Plus donne à l’histoire de Colleen Hoover une dimension cinématographique intelligente et terriblement touchante. » We Got This Covered

« Entre des personnages sans profondeur, des dialogues clichés et une approche étrange de la dynamique entre un agresseur et sa victime, il est difficile de recommander Jamais Plus à quelqu’un d’autre que les fans les plus acharnés de Colleen Hoover. Un petit coup de chapeau à Blake Lively et Jenny Slate, qui méritent toutes les deux beaucoup mieux. » Looper

Attention c’est flou ce qui va se passer

« C’est un film lisse qui élude le désordre moral du sujet avec son message légèrement valorisant, mais qui est bien exécuté et porté par la performance de sa vedette. Cette recette nous rend presque nostalgiques de ce qu’elle vend : un film larmoyant à l’ancienne, le Starbucks latte des films. Il ne va pas vous époustoufler, il peut même avoir un goût de brûlé par moments, mais il fait parfois mouche. » Rolling Stone

« Grâce à un scénario astucieux, à une direction artistique stylisée et à l’interprétation étincelante de Blake Lively, Jamais Plus aborde des sujets difficiles avec maturité, tendresse et un brin de fantaisie. » IGN

« Jamais Plus est un film tire-larmes qui se complaît dans son drame, mais qui lui donne la grâce de la nuance, de la complexité et d’une rare humanité. » Vanity Fair

Ah ! Là c’est mignon (toujours pas non) ?

« Si certains spectateurs peuvent se braquer pendant le visionnage (ou l’éviter complètement), le sentiment dominant qui se dégage de cette adaptation dans une salle comble est celui de la solidarité et de la catharsis. Aussi sombre que soit la saleté de cette histoire, Jamais Plus est un film qui met l’accent sur l’évolution qui peut en résulter. » IndieWire

« Bien que Jamais Plus se situe finalement dans la zone du commentaire social, l’expérience est principalement celle d’un témoin de la vie telle qu’elle est vécue par une femme au fil des ans. Et le voyage en vaut la peine grâce à Lively et à son mélange simultané et contradictoire de gentillesse et de froid discernement. » San Francisco Chronicle

« Ce film n’est pas parfait, mais il traite de manière inattendue les aspects importants – les abus, les traumatismes et la guérison. Si l’accueil qui lui est réservé est à l’image de celui du livre, il constituera un puissant vecteur pour les personnes qui vivent elles-mêmes des histoires similaires. » Empire

La perf’ d’une vie ?

Vu la sensibilité de son sujet, Jamais Plus semble s’en sortir avec les honneurs sur son approche, et réussir à maîtriser la gravité de ses thèmes. Le film n’est donc clairement pas fait pour tout le monde, mais devrait aider à ouvrir les yeux de beaucoup sur des sujets si importants. Blake Lively prouve encore une fois son grand talent dans ce qui semble être une de ses meilleures performances.

À ses côtés, on retrouve Brandon Sklenar, jenny Slate, Hasan Minhaj et Isabela Ferrer. Jamais plus – It Ends With Us est disponible dans les salles depuis le 14 août 2024.