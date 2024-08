« Ça m’a presque tué » : le héros de L’histoire sans fin reparle du tournage éprouvant

Noah Hathaway s’est remémoré son expérience périlleuse en tant qu’enfant acteur dans L’Histoire sans fin.

En 1984, c’est le jeune Noah Hathaway qui incarnait le personnage d’Atreyu dans le film culte L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen. Si quelques-uns se souviennent du long-métrage avec nostalgie, d’autres sont encore traumatisés par certaines scènes (le cheval…) ou son imagerie sombre. Pour Noah Hathaway, l’expérience a aussi été très éprouvante, mais de façon bien plus directe.

Le comédien (aujourd’hui âgé de 52 ans) a récemment évoqué ses souvenirs tumultueux du tournage, décrivant une production extrêmement dangereuse pour l’enfant qu’il était.

Noah Hathaway, aussi téméraire qu’Atreyu

Cascadeur à 12 ans

À l’occasion des 40 ans du classique des années 80, Noah Hathaway s’est remémoré, auprès d’IndieWire, les conditions absurdes dans lesquelles il a dû tourner le film. Et le bilan est assez fou. Au-delà de plusieurs blessures et cascades risquées, même la vie du jeune acteur a été mise en danger. Et si un comédien adulte aurait déjà de bonnes raisons de se plaindre après avoir enduré ça, c’est encore plus délirant quand on sait qu’Hataway n’avait alors que 12 ans :

« Je n’avais pas vraiment peur pour un enfant de 12 ans. […] J’étais un athlète et je l’avais été presque toute ma vie. […] Avant de commencer le tournage, je m’entraînais à monter à cheval. Il a pris peur, a sauté une clôture, et je suis tombé en faisant un saut périlleux. Le cheval m’est tombé dessus et m’a cassé le dos. […] J’ai passé deux mois dans un hôpital allemand avant même que nous ne tournions la première scène. […] Wolfgang [Petersen] était un maniaque. On faisait 30 ou 40 prises parfois [de scènes comme] tomber d’un arbre. Ils continuaient de me blesser.« Via IndieWire

On la refait !

Un tournage presque mortel

D’après son témoignage, Hathaway a dû réaliser de nombreuses cascades dangereuses, souvent sous la direction exigeante de Petersen. Par exemple, durant la scène de la bataille contre le Gmork, l’acteur a été assommé par un animatronique de plusieurs centaines de kilos. Plus effarant encore : l’iconique (et terrible) scène du Marais de la Tristesse a failli lui coûter la vie en étant engloutie par la boue :

« On ne pouvait pas porter de combinaison de plongée, alors je commençais à être en hypothermie, et ils devaient me chauffer avec des radiateurs. […] J’étais dans la boue, et il n’y avait pas d’oxygène sous la glace sèche… et j’ai perdu connaissance. Ils ont dû retirer de la boue de ma bouche« Via IndieWire

Une scène décidément traumatisante pour tout le monde

Les blessures qu’a reçu Noah Hathaway durant ce tournage l’ont poursuivi toute sa vie. Aujourd’hui, il n’exprime toutefois pas de rancœur envers l’équipe de production. Il préfère même s’en tenir à une note positive, en tenant compte de l’importance que le film a eue pour ses fans :