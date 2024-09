Gladiator 2 : Ridley Scott vient-il de spoiler la fin du film pour teaser la suite de sa trilogie ?

Gladiator 2 arrive bientôt en salle et Ridley Scott a cru bon de nous en dire plus sur un hypothétique troisième film, quitte à nous spoiler la fin du deuxième opus.

Succès public et critique à sa sortie, Gladiator premier du nom a marqué le cinéma des années 2000. Un classique qui aura ressuscité le péplum, alors en désuétude depuis plus de 50 ans. Une suite était annoncée depuis longtemps et va enfin voir le jour sur nos écrans. Cependant, l’intrigue de ce deuxième opus suit les pas du premier avec un homme devenant gladiateur après que sa famille ait été tuée. Le guerrier du nom de Lucius (Paul Mescal), le neveu de Commode (Joaquin Phoenix), veut alors retrouver le responsable pour se venger.

On remarque également dans les bandes annonces des personnages similaires, avec Denzel Washington dans le rôle de Macrinus, un marchand de gladiateurs rappelant celui d’Oliver Reed, ou les deux empereurs Geta et Caracalla, une version dédoublée du Commode de Joaquin Phoenix. Pour autant, rien ne décourage Scott, qui a révélé avoir déjà un troisième film en tête, auquel il a voulu nous apporter des précisions au risque de nous spoiler un peu.

A lire aussi Le jour où Alien a failli traumatiser Disneyland : les attractions tirées de la saga de Ridley Scott

Forza y Honorum

Papy Scott veut nous gâter

A l’occasion d’une interview pour Première, Ridley Scott a expliqué qu’il réfléchissait déjà à un Gladiator 3 :

« Je joue déjà avec l’idée d’un Gladiator 3 ! Non, vraiment ! J’ai allumé la mèche ! »

Un extrait de l’interview attire l’attention. En effet, dans ce passage, le réalisateur raconte comment il a l’intention de construire la suite de Gladiator 2 :

« La fin de Gladiator II rappelle celle du Parrain, où Michael Corleone se retrouve à une place qu’il ne veut pas et qui se demande : « Maintenant, Père, que dois-je faire ? » Le prochain sera sur un homme qui ne veut pas être là où il est dans sa vie »

Sans le savoir, le réalisateur de 86 ans aurait-il spoilé son dernier rejeton ? Si on suit son raisonnement, il est possible, mais cela reste théorique, que Lucius devienne empereur de Rome à la fin du film au même titre que Michael Corleone finissait parrain à la fin du premier film de la trilogie. Un destin qu’il voulait éviter à tout prix et qui va peut-être s’abattre sur Lucius.

Le regard d’un homme qui va peut être être remplacé

Évidemment, rien ne dit que Ridley Scott parle du personnage de Paul Mescal, donc ce ne sont que des suppositions. Mais si c’est avéré, ça marquera une différence significative avec le premier opus dont la fin signait la mort de Maximus, qui rejoignait sa famille au paradis. En tout cas, Gladiator 2 arrivera en salles le 13 novembre 2024.